Una joven argentina que emigró hace casi dos años a España se convirtió en el blanco de críticas de cientos de miles de usuarios de Twitter este viernes a partir de un polémico posteo que realizó desde su cuenta personal.

Se trata de la usuaria identificada como “SharonMarieTate”, quien es conocida entre los internautas por unas publicaciones que realizó en el 2020, durante el primer año de la pandemia del coronavirus, en donde expresaba su férrea postura antiperonista y sus intenciones de huir de su país natal en busca de una vida “más civilizada” y mejor en España.

Llegó el día ��! Me voy del país! Hasta pronto, Argentina. Hola, España ���� ���� #EmigrarEnPandemia pic.twitter.com/HkXHFF3tgb — Sharon Tate (@SharonMarieTate) October 4, 2020

Desde ese entonces en adelante, la twittera sumó varios seguidores que se interesaron por su forma de ser y que deseaban conocer su nuevo estilo de vida en Europa, mientras el mundo entero intentaba solucionar los problemas que ocasionaba el virus y la escasez de información sobre el mismo y las vacunas.

Este viernes, a menos de dos años desde que la usuaria logró su objetivo de mudarse a España, compartió desde su cuenta personal una foto de una nota escrita a mano que le hicieron llegar sus vecinos por debajo de la puerta de su departamento, y generó varias reacciones. El mensaje decía lo siguiente: “Buenas tardes. Soy vuestro vecino del 3°A. Os ruego, por una convivencia sana, que evitéis programar la lavadora más allá de las 00:00 hrs, dormimos debajo. Un saludo”.

Me acaban de dejar esto por abajo de la puerta. Se viene la tercera guerra mundial porque lavo a esa hora porque tengo tarifa de luz por horas y de noche es más barato y no pienso modificarlo a menos que me paguen la luz �� pic.twitter.com/yqQiIDn1Wz — Sharon Tate (@SharonMarieTate) April 8, 2022

Frente a esta notificación, “SharonMarieTate” se burló en sus redes con un comentario que poco agradó a la comunidad twittera: “Me acaban de dejar esto por debajo de la puerta. Se viene la tercera guerra mundial, porque lavo a esa hora, porque tengo tarifa de luz por horas, y de noche es más barato, y no pienso modificarlo a menos que me paguen la luz”, escribió, con un emoji de una persona que se pinta las uñas, para enfatizar su tranquilidad.

No obstante, su posteo no tardó en difundirse masivamente en la red social del pajarito con decenas de miles de críticas y cuestionamientos. “¿Te fuiste a España buscando "libertad" y terminaste siendo obligada a lavar la ropa de madrugada porque es más barata la luz?”, le contestó un usuario. “No estoy llorando de risa, se me metió una gorila cipaya que no se puede ni lavar las tangas en el ojo”, respondió otra.

Los usuarios de Twitter atacaron a la joven que critica argentina y enaltece a la sociedad europea.

Los twitteros aprovecharon la situación para realizar chistes y memes.

Las opiniones sobre el desinterés por sus vecinos y la actitud arrogante de la mujer se hicieron eco en pocas horas, pero a la internauta no pareció molestarle. Incluso, respondió varias a varias de las críticas que le hacían.

Actualmente, su publicación cosecha más de 2.500 “me gusta” y decenas de miles de retuits y citas. Te compartimos los comentarios más polémicos y virales de los usuarios al respecto: