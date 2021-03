Una mujer se mostró indignada con una persona de la guardería de su hijo a quien le dejaron un mensaje escrito en su estómago con un fibrón verde: "Se acabaron los pañales", rezaba la escritura.

Heather es madre soltera de dos hijos y descubrió el desubicado mensaje en el cuerpo de Milo cuando le cambiaba el pañal después de un largo día de trabajo.

Según contó en una publicación de Facebook, la guardería pone un informe diario en las viandas de sus dos hijos para informarle cómo se habían comportado ese día, a qué hora se cambiaron y si alguno de ellos necesita más pañales o toallitas húmedas.

.

La mamá cree que debió perder un mensaje del día anterior de que Milo necesitaba más pañales, según informó el portal Kidspot. "Mamá se me acabaron los pañales, por favor lee mi informe", decía el mensaje sobre el torso del niño.

En la publicación en las redes sociales, Heather dijo: “Ahora, tenga en cuenta que veo a varios maestros al dejar y a varios al recoger a mis hijos. Si no me di cuenta de que necesita pañales, un simple ‘Oye, Heather, tu hijo necesita pañales, tal vez te perdiste el informe’ me podría haber dicho cualquiera de los muchos maestros que veo a diario”.

El desagradable mensaje en el estomago del bebé.

“Pero en cambio, le cambio el pañal esta tarde Y VEO ESTO ESCRITO EN MI HIJO CON MARCADOR. Lo froté con varias toallitas húmedas para bebés y no se sale. Tenía planes de llevarlas a la playa a jugar, y ahora no puedo porque mi hijo está escrito por todas partes”, agregó indignada.

“Soy una madre soltera con un trabajo de tiempo completo y dos hijos muy pequeños. DEMÁNDEME POR NO LEER EL INFORME TODOS LOS DÍAS”, concluyó la mujer.