Una nena de 2 años enterneció los corazones de todos los usuarios de las redes sociales luego de que se difundiera un video de ella donde se la escucha cambiarle el nombre a Tucumán.

La pequeña se encontraba jugando con un mapa rompecabezas de Argentina, aprendiendo el nombre de todas las provincias de nuestro país. Todo iba bien hasta que llegó el turno de aprender sobre la provincia de Tucumán y fue ahí cuando hubo una confusión que generó dudas en “Lupe”, la nena en cuestión.

Aquí es donde dio inicio un tierno debate entre los padres y la nena, que no comprendía lo que le estaban diciendo. Lupe le cambió el nombre a la provincia y la llamó “Mi cumán”.

Rápidamente, su padre la corrigió diciendo: “Esa se llama Tucumán” y la pequeña respondió “¿Y por qué es mi cumán?”. El simpático malentendido de la criatura, que relacionó el “Tú” de Tucumán con el posesivo, enterneció a todos los usuarios de las redes sociales. Principalmente de Twitter y TikTok.

En cuestión de horas el corto clip se volvió viral y cosechó miles de “me gusta” y cientos de comentarios donde las personas se mostraron conmovidas por la tierna inocencia de Lupe.

Erica Almirón subió el video de la niña, a su cuenta personal de TikTok: “Tu cuman... Mi Cuman... Tucumán”. Pero fue unas horas más tarde cuando @duroms replicó el clip en un tuit: “Gente, a partir de ahora Tucumán se llama Micumán y no acepto discusión al respecto”, sentenció.

Durante el video, que dura casi 2 minutos, no hay forma de convencer a la nena de que “cuman” no es de ella, que el nombre correcto es Tucumán. Pero no fue el único que apoyó a la pequeña en el cambio de nombre accidental que le dio a la provincia norteña. Si no que fueron muchos otros lo usuarios que la apoyaron.

Una persona escribió: “Exijo el cambio de nombre ya! #Micuman”. “Cambiemos todo y que se llame Micuman por favor!”, escribió otra. “¡Amo a esta niña! Pues claro que es Micuman, y ¡que se dejen de jod…!”, sostuvo una joven.

La publicación alcanzó niveles de relevancia tan altos que llegó a Carolina Vargas Aignasse, la ministra de Gobierno y Justicia de la Provincia. Fue la ministra quien etiquetó en un tuit al presidente del Ente Tucumán Turismo, Sebastián Giobellina, para llevar a la nena de visita a la provincia.