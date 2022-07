Sin esperarlo, una joven cordobesa se volvió tendencia en las redes sociales, tras compartir su nueva experiencia laboral en Australia. "Trabajo 12 horas de lunes a lunes, pero mi plata vale", sostuvo la usuaria de Twitter, quien se mudó al país oceánico y gana 1.800 dólares por semana.

Cada día se conocen nuevas experiencias y anécdotas a través de las redes sociales. Algunas de ellas logran generar empatía, mientras que otras solo causan el rechazo de los demás usuarios. En esta ocasión, Agustina Santucho recibió una ola de comentarios diversos, luego de invitar a sus seguidores a irse del país



En su cuenta personal, ella publicó: “Australia, un lugar en donde vas a un hotel para pasar la noche y te ofrecen quedarte trabajando por 1800 dólares la semana” y agregó: “Para quienes quieran venir, no tengo problema en ayudarlos con cualquier cosa que necesiten. Es mucho más fácil de lo que todos creen”.

Cordobesa fue a trabajar a Australia y se volvió viral por su extavagante salario

Además, en la publicación compartió el proyecto donde comenzó a trabajar en marzo de este año: “Solar farm”, más conocidas como granjas solares encargadas de proveer energía. Ella cumple con una jornada laboral de 12 horas (6 a 17:30 hs.), con apenas 45 minutos de descanso. “El tiempo que me queda lo uso para cocinar, tener un poco de vida social y me voy a dormir, es muy demandante y trabajo de lunes a lunes”, explicó.



“Podés estar todo el día pintando, midiendo cosas, cortando, poniendo los pallets, las estructuras que van en el piso. Generalmente, son tareas muy repetitivas y fáciles de aprender”, afirmó Agustina, en una entrevista con la 100, y contó que su trabajo, también “es muy heavy por la exposición al sol, que seca la piel y el pelo”.

Contó sobre su vivencia en Australia y generó repercusiones

Con más de 3 mil retweets, 400 comentarios y 77 mil me gustas, el tweet de la joven cordobesa no tardó en volverse viral. Sin embargo, las opiniones fueron muy diversas y se dividieron entre los que se emocionaron con la idea de irse de Argentina; quienes no creyeron que el salario de 1800 dólares sea real; y los que no están dispuestos a trabajar una jornada tan extensa pese a la paga.



"Mi hermana vive allá y me suena un poco alto ese sueldo por semana"; "Los latinos tienden a inflar los salarios cuando están afuera"; "Cuánta plata hay que invertir para ir a Australia y tener visa de trabajo?", fueron algunas de las respuestas que llegaron al tweet, poniendo en duda que el número sea real y, a su vez, acorde a la inversión. Al respecto, también llegaron memes, como el de @jasper_azure :

Respuesta a tweet viral.

“No me afecta, porque sé que cuando no viajas o no tuviste la oportunidad, algunas cosas suenan irreales. Lamentablemente, nuestra realidad es muy diferente, entiendo de donde vienen los comentarios”, sostuvo Agustina, sobre las criticas. No obstante, aseguró que no se imaginó “tanta repercusión” ni la cantidad de personas que le escribieron solicitando ayuda.

En el tweet, se pueden ver múltiples mensajes de interesadas o interesados en viajar a Australia. "Todos los que opinan estando en Argentina porque no pueden irse jajaja, el típico mala onda. Muy bien por vos Agus por opinar. De hecho mi hermano Agustín vive allá en Melbourne y es así como decís", comentó @EguesSergio.