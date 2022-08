Se sabe que buena parte de los ingresos de los mozos y mozas dependen de las propinas. Es por eso que es muy común que los clientes amarretes queden escrachados en las redes. Pero la gerenta de un restaurante fue más allá: contó cómo reacciona cuándo alguien no quiere dejar propina y el video de TikTok se volvió viral.

Su nombre es Hannah Pemberton, una tiktoker de Ohio (Estados Unidos), y compartió en la red social como responde ante estas situaciones.

Hannah aseguró que lo primero que hace es encararlo directamente y preguntarle si están conformes con el servicio o si tiene algún problema que quisiera reportar. De esta manera, el foco está más en el bienestar del comensal que en su discutible decisión.

Incluso dramatizó un posible diálogo con un cliente que se niega a dejar propina. En el caso teatralizado, el comensal en cuestión no sintió la responsabilidad de dejar dinero adicional, debido a que “no es su trabajo pagarle un salario digno a los empleados”.

Y la respuesta de Pemberton fue: “¿Así que admites que sabes que no nos pagan más de 2 dólares la hora?”. Además, reveló que muchas veces los clientes son conscientes de esta situación.

“Sabés que la cultura de la propina en Estados Unidos es así: es tu trabajo darnos propina por ese servicio, así como el nuestro es ofrecértelo y darte una experiencia agradable (...) Especialmente si sabes que necesitamos ese dinero”, subrayó la mujer.

En la descripción del posteo, la gerenta aseguró que no dar propina es grosero y su video acumuló más de 27 mil reproducciones y miles de likes.

La publicación generó un gran debate, pues algunas personas señalaron que las propinas son un sinónimo de gratitud, mientras que otras reprocharon tener que dejar un adicional además de pagar por los productos consumidos.

“Cuando vas a un sitio para que te hagan "manipedi” [manicura y pedicura] es un ‘lujo’ que aceptamos dar, pero luego entramos a un restaurante y ese gesto se nos olvida”, sostuvo un usuario.

“La gente no se da cuenta de que si ustedes de repente obtuvieran un salario digno, la comida, que ya es cara, aumentaría drásticamente”, comentó una persona y provocó la reacción de Hanna: “1. No depende de mí. 2. si nos pagaran un “salario digno” ganaríamos mucho menos y todos renunciaríamos y no aguantaríamos la basura de todos ustedes”.

“No creo que sea culpa de los empleados, pero tampoco es culpa de los clientes. En facturas más grandes sí, obviamente, pero no es nuestra responsabilidad real”, fue el aporte de otro usuario.