Los clientes generosos con la propina no abundan. De hecho, una de las quejas más frecuentes de los mozos es que muchos comensales son amarretes. Y un trabajador de un restaurante, cansado de esas situaciones, grabó un "tutorial" para enseñar a dejar buenas propinas y se volvió viral.

El protagonista del clip se llama Ben Raanan, un camarero de Los Ángeles (Estados Unidos), que decidió romper el silencio ante la actitud de algunos de los consumidores al "premiar su labor" en comparación con el dinero que se gastan en el restorán.

"Esto es para todos los que dejan malas propinas", comienza diciendo el joven en la publicación de TikTok. Luego, explica cómo debe ser el porcentaje de dinero que hay que dejar, según lo que se consume: "Si la cuenta es de 50 dólares, puedes dejar 10 dólares, es decir, un 20%, y está bien. Si tu cuenta fuera de 200 dólares y me dieras 10, eso sería un 5%, un insulto".

Después de la explicación de los porcentajes, afirmó que comenzará a poner "a la gente en el punto de mira" cuando dejen propinas que sean suficientes para él, y no solo eso, sino que instó a otros camareros a hacerlo también.

Además, dejó un consejo para todos aquellos que no tengan ni la más remota idea de cómo calcular cuanto dejar de propina: "Si no sabes cómo calcular las propinas, agarrá la cuenta, movele un decimal, eso es el 10%, duplícalo, eso es el 20%, es decir, lo que debes dar de propina".

El vídeo causó furor en las redes sociales, acumulando más de 159.000 reproducciones y más de 17.000 'me gusta', y recibió más de 2.000 comentarios.

Entre las diferentes opiniones, hay usuarios que están de acuerdo con la postura de Ben. "Cuando me dan el 10%, pienso: 'vale, perfecto, supongo que no comeré esta noche'", respondió un joven. "O cuando usan la excusa de que la comida no es buena para dar menos propina es como 'señor no hice tu comida, solo te la traje'", añadió otro.

Pero, por supuesto, también hubo gente sostuvo todo lo contrario: "Doy propina cuando la comida es buena y el servicio está por encima de lo normal. No tenés derecho a una propina del 20%, si no te gusta, búscate otro trabajo".