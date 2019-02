Un escorpión en el interior del maletero de la aeronave 37-800NG generó pánico en los pasajeros que se trasladaban desde la ciudad indonesia de Pekanbaru, en una isla de Sumatra y la capital del país, Yakarta.



"Según nuestra observación del video, parece una araña", indicó el portavoz de Lion Air, Danang Mandala Prihantoro, citado por kompas.com.



Sin embargo, una fotografía que se divulgó en YouTube parece mostrar un pequeño escorpión conocido localmente como "kalajengking", asegura The Jakarta Post.



El portavoz también relató que después del aterrizaje el personal de tierra de la aerolínea, verificó la cabina de manera exhaustiva pero no encontró rastro de la criatura, aunque eso no tranquilizó para nada a quienes pagaron su pasaje y sufrieron del pánico de poder ser picados en cualquier momento por el artrópodo.

Por lo que informaron por los entes de control, la aeronave había verificada momentos antes del vuelo y se había declarado que estaba apta para realizar ese trayecto.