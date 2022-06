Estallaron las redes sociales, luego de que el actor de Footloose, Kevin Bacon, amenazara con denunciar legalmente a una hamburguesería de Palermo por utilizar su nombre y su foto como logo de la marca. Mirá estos imperdibles e ingeniosos memes sobre él y otros locales con nombres de famosos.

“Voy a hablar con mis abogados”, había advertido la estrella de Hollywood, durante una entrevista en el programa de Jimmy Kimmel. Sin dudas, al actor no le agradó enterarse del juego de palabras de la hamburguesería porteña “Kevin Bacon Fast Good”, ubicada en Gorriti 4788.



Sin embargo, la comunidad de Twitter argentina no dejó pasar la situación para salir al cruce y responder con divertidos memes de otros comercios. “No seas mala onda Kevin Bacon mirá de las genialidades que te perdes”, sostuvo un usuario de la red social.

Imperdibles memes sobre la polémica entre Kavin Bacon y una hamburguesería porteña

Tras la polémica con el actor, la hamburguesería nacional se viralizó a escalas globales. No obstante, no fueron los únicos en aprovechar la oportunidad: las usuarias y usuarios de Twitter no tardaron en compartir divertidos memes sobre otros locales argentinos con nombres ingeniosos.

Meme sobre Kavin Bacon y su disputa con una hamburguesería porteña.

Fue @Fabipa90, quien publicó una foto de “Al panchino”, una panchería en honor a Alfredo James Pacino, reconocido actor de El Padrino. En el caso de @fortavat, compartió esta lavandería en referencia a Clint Eastwood, actor y productor estadounidense.

Divertidos memes sobre Kevin Bacon.

Mientras que ya en el ámbito de las carnicerías, los nombres ingeniosos fueron: "Paul Mac Carne" y "San Karni".

Otro local que lleva nombre de un famoso.

Más memes sobre la polémica del actor Kavin Bacon.

"Que hamburguesas de Kavin Bacon ni nada, el mejor negocio es El señor de los Novillos", compartió con humor otro usuario.

El señor de los novillos.

La respuesta de la hamburguesería

Si bien, el local porteño no tardó en cambiar su nombre e imagen para prevenir cualquier tipo de denuncia legal por parte del actor estadounidense, aprovechó el momento de auge y respondió con una chicana que fue celebrada por sus seguidores.

“Tranca Kevin, nosotros no solo somos una cara bonita. También hacemos tremendas burgers”, publicaron, a través de una historia de Instagram. Más allá de este cómico mensaje, los representantes de la empresa argentina no se pronunciaron públicamente sobre el tema. Por el momento, en su cuenta de Facebook todavía permanece el nombre original, pero con el logo modificado.

El local de comida con estilo americano cuenta con sus reconocidas hamburguesas de carne “Kevin Bacon”, “Big Kevin” y “Kevin Mercado”; mientras que en su menú vegetariano se encuentran “Not Kevin” y “Kevin vegeta 3.0 di caprio love”.