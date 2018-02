Se trata de Luis Felipe Andrade Amaral, que eligió el disfraz de Jesús para disfrutar del carnaval de San Pablo, en Brasil, junto a sus amigos. Sin embargo, un hombre alcoholizado comenzó a molestarlo y le dio varios golpes hasta provocar la furia de "Jesús".



Debido al pelo y barba larga, sus amigos le recuerdan su parecido con el hijo de Dios, por lo que decidió disfrazarse como tal. También, admitió haber consumido gran cantidad de alcohol.



Luis reaccionó cuando recibió una patada por la espalda y un leve toque en la cara. "Si no fuese por el alcohol nunca me habría peleado con ese tipo", admitió.



El video original fue publicado con el titulo: "No te metas con Jesús" y tuvo más de tres millones de visitas.

El video de la pelea