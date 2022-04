El debate de la propina continúa haciéndose lugar en las redes sociales. No son pocas las historias alrededor de un comensal tacaño que no quiere soltar el 10% que se vuelven virales en plataformas como Instagram y Facebook; sin embargo, en las últimas horas una historia llamó la atención en Twitter por invertir la tendencia.

Ayer por la noche, un arquitecto que visitaba Ciudad de México decidió cerrar la jornada con unas copas, y se dirigió al popular Paseo de la Reforma para buscar un bar donde pedirse unas "chelas". Todo parecía en orden hasta que le llegó la cuenta, y notó un indignante detalle que lo llevó a tomar las redes sociales con su denuncia:

@Claudiashein @Profeco @AtencionProfeco @GobCDMX esto sucedió en el bar Boomers grill n bar , por la calle Génova. Alteran la cuenta para tu propina " Voluntaria" esto le hacen normalmente al turista? pic.twitter.com/iUhfm9sr3v — Arq. Juan Troncoso (@amilcar_tronco) April 29, 2022

"Esto sucedió en el bar Boomers Grill & Bar, por la calle Génova. Alteran la cuenta para tu propina 'Voluntaria' esto le hacen normalmente al turista?", escribió el enfadado comensal, etiquetando a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y el Gobierno de Ciudad de México en busca de respuestas.

Aparentemente, este no es un problema único para los turistas. Según reseñó del local el sitio de guía gastronómica Restaurant Guru, "A sus visitantes no les gusta el laing de este bar. Basándonos en las opiniones de los clientes, Boomers Grill & Bar es famoso por su asqueroso servicio. Un gran número de usuarios que usan Google no le dieron a este lugar una nota muy alta".

.

Por más fuerte que suene la reseña, decenas de comentarios en el sitio de Google del bar (donde apenas toca un puntaje del 3.8) parecen apoyar la evaluación del tuitero y el sitio especializado: "El servicio es bueno, aunque la propina (15%) te la incluyen en la cuenta sin informarte; si se la ganaron, pues adelante y si no, reclama con razón", acotó un comensal.

"Si quieres pagar primero el total de la cuenta y dejar la propina aparte te amedrentan hasta que dejes la propina junto con el consumo... argumentando que a ellos (los meseros) se las cobran", agregó otro. "Se pasaron un poco de listos, me cobraron de más, fue un error, pero un incauto pagaría de más, nadie explica y la propina es forzosa? Buen lugar, pero creo que un poco aventajado", denunció un tercero.

En respuesta a la publicación en Twitter que denunció la forzosa propina del lugar, la Procuraduría federal del consumidor mexicana escribió: "Recuerda, la propina es voluntaria y no pueden obligarte a pagarla, en caso de que ocurra envíanos un correo electrónico a denunciasprofeco@profeco.gob.mx con el domicilio completo del establecimiento. Con gusto damos seguimiento a tu denuncia".