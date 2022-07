Las casas de comida rápida han logrado captar la atención de millones de personas en todo el mundo, no solo por la velocidad del pedido, sino también por su exquisito sabor. Sin embargo, esta vez, madre e hija encontraron una desagradable sorpresa en su pedido y denunciaron a una reconocida multinacional: “Es repugnante”.

Cuando parecía que iban a disfrutar de una linda tarde en familia, decidieron ir por un almuerzo y terminaron recibiendo un mal trago de parte de la empresa. Todo sucedió en una sucursal de Burger King, ubicada en el estado de Misisipi, Estados Unidos.

“Mi hija comió sus papas fritas de pollo y de camino a casa, comenzó a decirme que sentía olor raro”, explicó Jenn Hollifeld, a través del sitio Ladbible. No obstante, ni ella ni su hija de 14 años, Blaze, se imaginaron el insólito y asqueroso objeto que se escondía dentro de su comida.

Luego de varios intentos por parte de la adolescente, deciden revisar los bastones de pollo frito y encontraron, nada más y nada menos, que un cigarrillo a la mitad. “Ella empezó a enfadarse mucho porque alguien había fumado con eso. Tiene saliva. Es repugnante, estaba traumatizada”, detalló la madre.

El asqueroso objeto que encontró mientras comía.

Viral: la desagradable sorpresa en un local de comida rápida

Tras realizar un pedido de nueve bocadillos de pollo y jalapeños en Burger King, la familia siguió su camino a casa. Sin embargo, a medida que Blaze probaba la comida, comenzó a insistirle a su mamá, sin éxito, que su pedido tenía “olor a cigarrillo”.

Al principio, la mujer desestimó su queja y “de ninguna manera” le creyó la desconcertante situación. “Ella empezó a comer, yo hice lo mismo y volvió a decir que olía a cigarrillo. Recién cuando comimos cerca de seis piezas, ella dijo ‘hay un cigarrillo en mis papas fritas de pollo’, yo no lo creía”, contó Jenn Hollifeld.

La furia estalló en ambas. En seguida, guardaron el menú y se dirigieron a la sucursal de Meridian con el ticket de compra como prueba. “Me puse en contacto con un gerente unos 45 minutos después. Me ofreció ir allí y obtener mi dinero, algo que no me sentía cómoda haciendo”, comentó la madre, enfurecida por la asquerosa situación, que luego denunció por redes sociales.

La respuesta de Burger King a la viral situación

El desagradable hecho circuló por todas las redes sociales y se volvió viral. Ante la fuerte repercusión, la empresa lanzó un comunicado oficial para explicar lo sucedido: “Este incidente no refleja los estándares muy altos que Burger King y sus franquiciados comparten colectivamente para brindar a los huéspedes una comida rica y bien preparada a un precio justo”.

Mientras que, por otra parte, aseguraron que ya tomaron cartas en el asunto. “Nos hemos comunicado con el franquiciado para obtener más información y tomaremos las medidas necesarias para corregir este problema”, concluyeron.