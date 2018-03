Esta situación tuvo lugar en Perú cuando la conductora, y también empresaria, Melissa Klug desató una polémica en las redes sociales luego de publicar un video en su cuenta de Instagram, donde se le ve a punto de degustar un plato con un pez que aún vivo.

En esas imágenes, que rápidamente fueron replicadas en Facebook, se puede ver el plato que la joven pidió y junto a unas verduras, un pescado que todavía conserva vida. Tras subir el video, hubo miles de comentarios a favor y en contra.



En tanto Klug, quien fuera pareja del reconocido futbolista Jefferson Farfán explicó luego lo sucedido: "La gente del local me recomendó un plato de ceviche y me sorprendió la presentación del mismo. Le pregunté a los encargados el motivo de ese plato a lo que me respondieron que el pescado ya estaba muerto pero que reaccionaba al contacto con zumo de limón. Como se ve y se escucha en el video, mi reacción ante ese hecho fue de susto pues no podía creer lo que veía”.

Una vez aclarada la situación y estando la joven más tranquila, tras la repercusión que género su publicación, pidió disculpas a todos sus seguidores y sostuvo que ella nunca apoyaría un acto que atente contra la vida de un animal.

“Fue un error publicar el video, pero en ningún momento mi intención fue celebrar lo sucedido. Lamento mucho y pido disculpas a las personas que se sintieron afectadas y /o escandalizadas por lo sucedido. Las personas que me conocen saben que respeto la vida en todas sus formas y que nunca apoyaría un espectáculo o acto que atente contra la integridad de un animal. Muchas gracias”, finalizó Klug.

Por último, cabe aclarar que toda esta situación se generó debido a la insólita técnica que se utilizó para la preparación de este plato que se llama Ikizukuri, el cual consiste en presentar el pez aún vivo en el plato, y es parte de la cultura japonesa, y en otras una especialidad de la casa dedicada a la cocina oriental.