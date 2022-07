Los restaurantes suelen tener normas para controlar qué puede o no hacer un comensal dentro de su local. Sin embargo, una joven celebró su cumpleaños en un tenedor libre y fue captada mientras tomaba una extraña decisión que desconcertó a todos ¡Mirá el video de TikTok que se volvió viral!



No es extraño que, al ir a cenar o almorzar junto con amigos, queden sobras en los platos que podrían ser aprovechadas para otras comidas. Por eso, comúnmente, los clientes suelen pedirles a los mozos que le reserven los restos “para llevar”, aunque no siempre esté permitido por el local.



No obstante, esto fue una limitación para Carmen Miranda, quien solo quería degustar de un rico menú en su propio hogar. Tras asistir a un “caro” tenedor libre para celebrar su cumpleaños, realizó una inusual acción que llamó la atención de las redes sociales y fue furor en TikTok.



“Cuando la llevas a un restaurante caro”, publicó Fabiana Cruzado, una amiga de la cumpleañera, junto con el video del momento exacto en el que la joven agarra un plato lleno de comida que no pudo terminar y lo vacía por completo dentro de un táper.



Allí, se la puede ver a la mujer premeditando la acción, hasta que toma impulso, guarda los restos e intenta esconder las “pruebas” debajo de la mesa. Sin embargo, a pesar de su intención de pasar desapercibida, el video circuló por las redes sociales y superó las 440 mil reproducciones.

Reacciones ante el desconcertante video

En un día tan especial, Carmen no quiso desaprovechar la plata que ya había gastado en la comida y tomó la decisión de llevarse las sobras a su casa, sin preguntarle a los mozos. Enseguida, los usuarios se sintieron identificados con ella y el video alcanzó los 16 mil me gustas y 1.000 comentarios, al día de la fecha.



No tardaron en aparecer mensajes celebrando la acción de la joven como: “Ella es la indicada, cuidará la economía del hogar”, “Yo llevaba bolsita, pero este nivel ya lo aprenderé maestra”; “Cosa de adultos, recalentado sabe mejor”, o hasta quienes destacaron su labor ecológica: "Te aplaudo por dos cosas: primero porque estás cuidando el medio ambiente al no usar bolsa y segundo porque la comida no se desperdicia”.