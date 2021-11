Las salidas en familia suelen ser distendidas y por demás agradables para muchas personas. Sin embargo, una mujer pasó un pésima situación cuando entró a un reconocido local de marca de ropa para comprarle un regalo a cada una de sus hijas. Tras una equivocación de los trabajadores del lugar, la madre recibió un mensaje discriminatorio en el Ticket de compra. Su experiencia se hizo viral en Facebook y causó indignación entre los usuarios.

El hecho sucedió en un shopping ubicado en el centro de la Ciudad de México. El mismo fue expuesto por una usuaria de Facebook Toshio, quién contó que el pasado 15 de noviembre su amiga, denominada Lorena M, fue un famoso local de ropa porque querían darle un presente a dos sus hijas.

Además, explicó que la mujer quería aprovechar las distintas rebajas que habían en ese momento en habían en esta clase de locales ya que se estaba llevando a cabo lo que se conoce como El Buen Fin. Unos días en donde las tiendas ofrecen diferentes promociones. Algo similar a lo que sucede en el Cyber Monday o Black Friday.

.

Sin embargo, una vez que terminaron las compras, las tres se disponían a salir de la tienda en cuestión y de repente la alarma de seguridad comenzó a sonar. La mujer no hizo ningún reclamo al respecto con el personal y, de hecho, puso a disposición sus pertenencias para que corroboraran de que no se había llevado nada que le correspondía.

En ese momento, el guardia de seguridad de local y un cajero la revisaron. No obstante, al no hallar nada sospechoso le permitieron que se retiraran, pero no pasó ni un minuto que el hombre de seguridad las alcanzó y le pidió volver a revisar su mochila.

"Ella le atinó a decirle que no, que ya le habian revisado sus cosas y que no tenían derecho a molestarla, el de seguridad la insulto y le dijo que era una pinche ratera y que abriera la mochila o hablaba a la policia", relató su amiga en el posteo en Facebook.

A una mujer le dejaron un indignate mensaje en el ticket luego de que creyeran que había robado en un reconocida tienda de ropa (imagen Facebook).

Al volver a revisar sus pertenencias, la mujer terminó por indignarse. Es que a pesar de que los empleados llegaron a comprobar que ella no se había llevado nada, de igual forma le habían puesto en el Ticket "ROBO". para describir el hecho. Y lo peor de todo es que lo pusieron bien en grande.

La usuario de la red social subrayó que estas prácticas se han vuelto algo común en el último tiempo. Aún más en este tipo de tiendas de marcas importantes. En ese sentido, recalcó que lo que más la indignó del suceso es que discriminaron a su amiga por no ir 'arreglada', como una de sus clientes habituales.

Además, hizo enfásis en que no tuvieron reparo en acosar a la madre incluso con sus dos hijas presente. tras demostrar que traia consigo los dos tickets de compras y sobre todo que las cosas que pagó coincidian. "no entiendo por qué el maltrato", sentenció.