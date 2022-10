Un usuario fue a almorzar a un bar histórico situado en Recoleta, luego de consumir su pedido y al momento de pagar, se indignó con el precio de la cuenta, por lo que no dudó en compartir su indignación en su cuenta de Twitter.

“Estoy en la Biela, de Recoleta, pedí una 'Traviata' de mierda que es una 'Criollita' con una feta de jamón y queso de mierda. Me la cobraron 1.100 pesos. Me estoy puteando con el mozo que encima no me trae la factura”, comentó indignado en la red social del pajarito azul.

El comensal se quejó del precio de su pedido

En pocas horas, el comentario cosechó alrededor de 500 retuits, más de cinco mil 400 "likes" y una serie de respuestas que lo acusaban de no haber leído la carta antes de pedir el plato.

“No es joda, me empomaron estos hdp”, respondió ante las sospechas de algunos internautas ante lo insólito del hecho, el costo y el tamaño que ocupaba el producto solicitado en el plato.

A la hora de la primera publicación, el usuario "germanfermo" volvió a criticar al histórico bar: “Quiero comunicarles que hoy, sábado 29 de octubre de 2022 me despido oficialmente de La Biela”.

Las repercusiones en las redes sociales

“Son dos fetas de queso y dos de jamón. ¿No es más fácil hacerse eso en tu casa? ¿Quién pide eso en La Biela? ¿No preguntaste el precio antes? Quejarse de la nada misma un deporte argentino!”, fue una de las respuestas más contundentes que recibió “Sherman” en su publicación.

Otros optaron por hacer alusión a la oferta y demanda, y el potencial error de no haber leído el precio en la carta que tuvo el cliente tuitero antes de pedir las galletitas de agua con jamón y queso.

Una de las respuestas que recibió el usuario que se quejó del precio de su pedido

“¿Cuándo te llego eso a la mesa lo aceptaste? ¿Realmente pediste dos galletitas con jamón y queso?”, consultó una usuaria. Mientras que otro aseguró estar “más sorprendido por el pedido que por el precio”

Entre varias respuestas irónicas, y en alusión a las palabras utilizadas por el comensal, la cuenta "gladiadormerval" afirmó: “Igual Sherman, discúlpame, pero si lo que pediste se llama “Traviata de mierda” me parece que cumplieron con creces. Deberías dejar propina”.