Un joven fue a entrenar a un gimnasio, pero al llegar se encontró con una historia que lo emocionó. Compartió lo sucedido en Twitter, se volvió viral y desató una ola de comentarios con fotos de mascotas.

El hecho ocurrió el pasado lunes, cuando Germán, un estudiante de Ciencia Biológicas de la ciudad de Córdoba, vio que uno de sus compañeros decidió llevar a su perro. "Hoy un tipo llevó a su perrito al gimnasio, y este lo seguía a todos lados y se quedaba al lado esperándolo en cada ejercicio, por ahí el perrito se iba a dar una vueltita", escribió en la red social.

Pero sin dudas, el cierre del posteo fue lo que hizo que se causara furor y superara los 100 mil "me gusta". "Me dijo que dsp lo llevaba a la oficina tmb porque es viejito y no lo quiere dejar solo tanto tiempo", agregó.

Un hombre fue al gimnasio y llevó a su perrita para no dejarla sola.

La publicación tuvo una gran repercusión y muchos usuarios de la red social decidieron compartir fotos con sus perros en diferentes sitios y ponderando los lugares, sobre todo los gimnasios, pet friendly.

Pero lo que nunca esperaba era dar con el dueño del can y menos enterarse de que en realidad era una perra: "Lila se llama.. tiene 11 años ya.. va para todos lados conmigo. Una genia es", indicó @uruguayocba.

