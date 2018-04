Toda la provincia busca a los protagonistas, Elena y Raúl.

Un hombre le fue infiel a su esposa y, arrepentido, decidió dedicarle un insólito pasacalles en el centro de Godoy Cruz, Mendoza. Los vecinos quedaron impactados con el tremendo mensaje, le sacaron fotos al cartel colgado en la calle Perito Moreno y Rivadavia y lo publicaron en las redes sociales, donde la imagen se volvió viral.

Los usuarios que vieron la publicación buscan intensamente a los protagonistas de la historia de amor, Elena y Raúl. La dueña de la empresa que realizó el pasacalles contó la historia al programa radial "Otra manera" de MDZ Radio.

En el cartel, puede leerse: "Elena, perdóname que te haya ofendido con una zorra y por no pasar fin de año contigo. Es que se me cruzaron los cables. ¡Te amo! Perdóname, no volverá a pasar. Esa zorra no tiene dignidad, es una fácil bitch!!! Por siempre serás mi amor, mi vida, te amo solo a ti. Tu esposo Raúl".