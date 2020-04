Un usuario de TikTok compartió un video suyo bailando una coreografía de la canción Say So de Doja Cat y la grabación se viralizó, no por su destreza sino por la fugaz aparición de un fantasma.

Reuben, el nombre verdadero del tiktoker, compartió las imágenes con sus seguidores. "Estoy solo en casa, así que aprendí un baile tiktok de Doja Cat, pero ¿a qué ha llegado mi vida?", afirmó el joven quien hasta ese momento desconocía la existencia de la espeluznante figura.

Fueron otros usuarios que lo advirtieron que a los cuatro segundos, aparece un misterioso rostro, observando al bailarín de cerca desde lo alto de las escaleras.

Los más escépticos sugirieron que todo fue un montaje, ya que Reuben repitió varias veces el hecho de que estaba solo en casa.

Pero @reubix_cube les respondió, dejando claro que no vio al supuesto fantasma en ese momento, y que ahora lo está pasando realmente mal.

.

"Cuando publiqué originalmente el video, no esperaba que nadie respondiera, excepto mis amigos", manifestó el sujetos. "Todos se preguntan por qué estoy tan tranquilo con esto y la respuesta es bastante simple: no lo estoy. Apenas dormí anoche", agregó.

Reuben dijo que está 99% seguro de que no se trató de una persona en las escaleras porque “crujen cuando las pisas”. También volvió a destacar que en ese momento no había nadie más en la casa. "¡Necesito respuestas!", concluyó .