Cada cultura tiene sus platos típicos: Argentina tiene el asado, México los tacos, Brasil la feijoada, Italia la pasta, y España…la paella. Como en todo lugar del mundo, la cultura, y en especial la gastronomía, son algo prácticamente intocable para la gente. Se dice que se puede tolerar cualquier cosa antes que meterse con algo tan importante como una tradición culinaria.

Y eso han sentido usuarios de internet luego de ver una publicación de Twitter que significó casi un insulto a su nacionalidad: una paella floja de papeles que se hizo viral y revolucionó a los ciudadanos españoles de todo el mundo.

La paella, o también arroz a la paella, es una receta de cocina de las más populares en España con base de arroz, verduras y mariscos, servida en restaurantes de todo el mundo. De todas las regiones, la paella valenciana suele considerarse la más auténtica, ya que se cree que la paella es originaria de Valencia, una región situada al sureste de España.

En este contexto, y como respuesta a la insultante adaptación del típico plato español por parte del país de las pirámides, se desató un real escándalo en las redes sociales, con cientos de comentarios de internautas que denunciaron el hecho, completamente indignados.

Fue el usuario @EnfrmraSaturada quien compartió la polémica imagen: “Paella española en Egipto: arroz blanco, guisantes, cebolla y trocitos de ternera”, escribió junto a la foto donde puede verse un gran recipiente con la “paella” y un cartel que dice “Spanish paella rice”. “Ha habido guerras por menos”, completó en la publicación, con una furia que traspasó el teclado de su teléfono móvil.

Con más de 11.000 “me gusta” y miles de compartidas, la publicación del usuario @EnfrmraSaturada se llenó de comentarios horrorizados por lo que estaban viendo: “Creía que nadie sería capaz de superar a la paella inglesa. Veo que me equivocaba”, comentó una usuaria, dejando en claro que Egipto no es el único país que cometió tal sacrilegio. “En Finlandia lleva salmón, aceitunas y piña. No la he probado, me da escalofríos”, agregó otro, en la misma línea.

Otros internautas comentaron: “Habría que romper relaciones diplomáticas como primera medida”; “Me ofende sobremanera esta imagen”; “A ese arroz le faltan unos minutos de cocción!”; “Dios! Mi marido (de Castellón) se acaba de morir con este momento ”; “Ahora mismo el 80% de la comunidad valenciana está camino a ese local para pegarle fuego y flagelar al que puso el cartel”; “Hay que enviar tropas cocineras inmediatamente,para dar clases intensivas de recetas españolas”; “Yo a eso lo llamó ‘Arroz a la griega’. Pero decirle a eso paella es un insulto”, escribieron.