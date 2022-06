Todos los días, se conocen nuevas historias sobre personas que lograron conectar con seres queridos que ya no habitan en el plano terrenal. En esta ocasión, fue una usuaria de Twitter quien descubrió, mientras se hacía las uñas, que una amiga de su hermano fallecido se había comunicado con él a través de una vidente. Así, demostró que hay vida después de la muerte y su relato se hizo viral.

“Yo no creo en Dios ni en la Iglesia, ni en si existe o no un cielo a donde vamos cuando morimos, pero que hay algo después de la muerte, lo hay”, explicó Iara, luego de que su historia se viralizó a través de las redes sociales.

El pasado jueves, 16 de junio, compartió un tweet que impactó a los usuarios… Cuando menos se lo esperaba, recibió un mensaje de su hermano para ella y sus padres. “Es creer o reventar”, sostuvo @arteinfernal__.

“Ayer me fui a hacer las uñas con una chica que era amiga de mi hermano ya fallecido. Estábamos meta charla y me contó que hace un tiempo atrás fue a una vidente”, comenzó a narrar. Supuestamente, ella se había acercado a la médium sin ninguna intención específica.

Apenas la manicura dejó de hablarle, “la vidente le dijo que con ella había entrado un chico de 16 años, aproximadamente, que le acariciaba el pelo”. “Ella se puso a llorar, sabía que hablaba de mi hermano”, continuó Iara y causó conmoción en la red social.

Su hermano fallecido se comunicó a través de una vidente.

Mensajes del más allá

Además de la impactante novedad acerca de la presencia espiritual de su hermano, Iara también pudo quedarse con un mensaje para su familia. Según la vidente, él les dijo: “Deciles que estén tranquilos, yo estoy bien y siempre estoy cerca cuidándolos. Decile a mi mamá que ella tiene una cajita con cosas mías, cuando le digas eso te va a creer”.

Un mensaje desde el más allá para su familia.

“La vidente hablaba de la forma en que hablaba mi hermano. Sus expresiones, su forma de dirigirse a sus cercanos”, describió conmocionada la usuaria de Twitter. El fallecimiento ocurrió hace más de 10 años y esta noticia volvió a conectarlos.

Además, el chico también le habría agradecido al padre de su amiga. La bruja y tarotista le dijo “dale las gracias al pela por todo lo que hizo por mi familia cuando pasó el accidente”, contó la manicura.

¿Es magia maligna?

A pesar de quienes empatizaron con la historia, hubo varias personas que comenzaron a indagar y a disentir con respecto al rol de los médiums o videntes. “Cómo es que creen en la magia negra y no en Dios?” sostuvo un usuario, a lo que @juanmathias19 le respondió: “los videntes no han basado la historia en imponer, torturar y matar gente por no pensar como ellos”.

Respuestas a tweet viral.

“¿¿Que onda con las cabezas de termo que dicen que la cartomancia es magia negra?? Son cosas totalmente distintas, infórmense antes de hablar de cosas que no saben”, sostuvo @tasteslikepep, quien lleva como descripción de su biografía “bruja buena y pacífica hasta que me rompen las pelotas”.

Así, surgieron varias discusiones acerca de si el contacto con personas fallecidas integra la mal llamada “magia negra”. Además de quienes, directamente, dudaron de la posibilidad de que el hecho sucediera y lo consideraron “una estafa que solo pasa en las películas”.