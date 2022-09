Hay juegos que son clásicos de la infancia de generaciones enteras. Las escondidas, la mancha, saltar la soga o el inmortal partido de fútbol; ya sea en su versión original o sus cientos de variantes, son actividades de las que todos participamos mientras crecíamos. Pero los tiempos cambian, y las infancias de hoy viven una realidad diferente.

Para las nuevas generaciones, que nacieron en el pleno auge del desarrollo tecnológico y el boom de las redes sociales, estos juegos de niños ya quedaron en el pasado, por más imposible que parezca. Así lo descubrió una usuaria de Twitter a la que le tocó entretener el cumpleaños de una criatura y aprender esta lección por las malas en el proceso.

"Hice el juego de la silla en el cumpleañito", comenzó a relatar en la publicación viral, antes de enumerar todos los problemas que tuvo para ejecutar el simple juego:

"1. Los chicos NO SABÍAN JUGAR

2. Cuando perdían LLORABAN

3. Todos querían el premio

4. Hubo que suspenderlo"

"Conclusión: La falta de tolerancia a la frustración de estos pibitos es una preocupación social", terminó la usuaria, oriunda de Tucumán, en el tuit que se volvió viral en la plataforma y llegó a reunir más de 61 mil 'me gusta's, cerca de 5 mil retuits y cientos de comentarios hasta el momento de redactar esta nota.

"Y cómo van a saber jugar si están todo el día delante de una pantalla???", "mis hermanitos no saben jugar a la rayuela y CREO que no conocen el pato ñato, les encajas la piña vos o yo?", "Qué miedo me dio por lo que se nos viene", "Lo veo en mi sobrino de 5 años. Me desespera lo ansioso que es y que todo lo que hace tiene que ser 'con recompensa'" y "Generación de cristal. ¡Terrible ñapi se van a dar de adultos!", fueron algunas de las reacciones de los internautas en Twitter.

Pero la pesadilla en el cumpleaños no terminó ahí: en una serie de tuits de seguimiento, la tuitera compartió otros momentos bajos del evento, para mayor preocupación de los usuarios de la red social: "Impuse una piñata SIN CARAMELOS, varios se largaron a llorar. Conclusión: Los dulces son el PACO de la niñez, ver las madres preocupadas por conseguir caramelos, me hizo acordar a las que pasan drogas en el Hospital cuando sus hijos están en plena desintoxicación. Eso", agregó en un segundo tuit.

La mafia de las bolsitas: otro momento killer del evento, hasta los bebés "querían" llevarse una.

En mi experiencia, si el niño no pide el adulto debe respetar.

En fin. El año que viene... VOY POR MÁS — TucuMala (@TucuMala) September 18, 2022

"La mafia de las bolsitas: otro momento killer del evento, hasta los bebés 'querían' llevarse una. En mi experiencia, si el niño no pide el adulto debe respetar", agregó en una tercera publicación. "En fin. El año que viene... VOY POR MÁS", agregó la tucumana, decidida.