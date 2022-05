En la mañana del lunes hubo agitación en las redes sociales por un peculiar motivo: una agencia de viajes registró un error en su página y varios usuarios pudieron comprar pasajes aéreos a Estados Unidos y Europa por precios absurdos de menos de 100 pesos argentinos.

Fue Twitter el escenario donde varios internautas contaron que habían aprovechado la "oferta" de la empresa de viajes, y muchos otros se lamentaron por no haber llegado a comprar a tiempo.

La mayoría de los comentarios de los compradores coinciden en la incógnita de no saber si la empresa eDreams cumplirá con los pasajes vendidos o si podrá legalmente darlos de baja reportando el error de su página.

“Aproveché la gran oferta. Pude sacar dos vuelos Roma > París por $3,40. Ya me llegó la confirmación de los tickets”. “Yo saqué a Barcelona por 9 pesos. Lo hice boludeando pensando que no me dejaba. Me dice que mi tarjeta no dejó pagarlo pero en el homebanking me aparece debitado y con los impuestos país y afip también. A esperar”. “Me llegó confirmación y número de billete pero ya me cancelaron el vuelo. Sale juicio por daños y perjuicios?”, fueron algunos comentarios de compradores. Hasta hubo gente que sacó ida y vuelta a Qatar en fechas de Mundial, y por menos de 20 pesos argentinos.

“No te la puedo creer, hace un rato me salía 80 pesos un pasaje a Punta Cana para cinco jaja la cerré porque no entendía porque salía tan barato”, se lamentó un joven. “Mi hermana compró tres vuelos, le llegó el ticket, podían hacer el check in en la página de Iberia todo pero eDreams se los canceló, todavía no les devolvieron los 30$ tampoco”, dijo otra usuaria, dejando a la vista que algunos vuelos fueron cancelados, pero a otras personas efectivamente les llegó la confirmación a sus casilla de mail.

La empresa todavía no emitió ningún comunicado acerca del error en su sitio web.

Posteriormente, el sitio web de la empresa permaneció ‘caído’ durante algunas horas, para luego volver a la normalidad con sus precios habituales, seguramente percibiendo el error que de no poder solucionar le hará perder una buena suma de dinero.

De todas formas, la empresa todavía no se pronunció al respecto y los usuarios son pura especulación en línea. “Compré un pasaje por ese bug a Madrid. Obviamente me lo cancelaron luego de haberlo confirmado. Logre contactarme con eDreams y me dijeron que por ser un "problema técnico" tienen el poder de cancelar sin consentimiento del comprador. Así que no hay mucho para hacer”, escribieron.

Antecedentes que ilusionan a los usuarios

Hace algunos años, la empresa de viajes Despegar registró un error similar a este y debió hacerse cargo de ello. En 2021, a la compañía United le sucedió lo mismo y un fallo judicial la obligó a indemnizar a tres argentinos que compraron los pasajes a precios irrisorios por un error en su página web.

En ese momento, la Cámara en lo Civil y Comercial consideró que “la oferta no puede estimarse inválida, aun cuando esté fuera de debate que la aerolínea incurrió en un error”.