TUVO SU MERECIDO 25-06-2022 13:19 Insufrible: un supervisor se quiso "hacer el lindo" con una empleada, pero ella lo "fulminó" con una respuesta de lujo

“Antes no decía nada, pero ya me cansé”, admitió una usuaria de Twitter, indignada por el comentario de su encargado. Sin embargo, esta vez no se la dejó pasar y su contestación fue viral. ¡Mirá!