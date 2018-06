Un taiwanés se hizo viral no por el microondas que intentaba vender en Facebook sino porque en la foto que le sacó al electrodoméstico se lo ve a él desnudo.



Según publica The Sun, el vendedor no se dio cuenta de que en el reflejo de la puerta del microondas se veía su pene.



" Microondas nuevo, nunca usado, encuentros posibles", escribió en la publicación, en la que adjuntó la imagen que se viralizó.



Cuando se dio cuenta del pequeño detalle, el vendedor, avergonzado, decidió borrar la publicación.