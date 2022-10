Hay algunas decisiones que las personas desearían haberlas pensado con más detenimiento antes de haber actuado impulsivamente. Sobre todo si puede traerle consecuencias. En ese sentido, una joven reveló que se escapó de su trabajo para tomarse unos días de vacaciones, pero en el viaje se encontró con su jefe.

La secuencia se hizo viral en la red social TikTok. Según la protagonista, ella quería tomarse unos días de relax para despejar su mente de la rutina diaria y por eso optó por inventar una excusa en su trabajo para faltar, aunque no especificó cuál fue.

En el clip, compartido por la usuaria @klizthbc, se ve en un principio una imagen de su mano antes de que despegue la aeronave. A continuación se percibe el momento preciso cuando se da cuenta que en el mismo vuelo se encontraba su empleador.

En la grabación, que posee el famoso audio de Bob Esponja de “pintamos toda la casa y sin dejar caer ni una sola gota de pintura... ¡Qué es eso!”, se ve al jefe, quien se queda mirándola y luego sólo atina a sonreír al descubrir la mentira que inventó su empleada para tomarse unas breves vacaciones.

La joven comentó en la descripción del clip que no podía creer la mala suerte que tuvo, dado que después de ausentarse en sus labores diarios justo tenía que cruzarse en pleno viaje con su empleador.

El vídeo se viralizó rápidamente en la plataforma china y en otras redes sociales. Hasta el momento posee más de 6,6 millones de visualizaciones, 600 mil me gusta y cerca de 6 mil comentarios de usuarios que estallaron de la risa al ver la insólita situación.

"Le dices ´Jefe moví mar y cielo para estar en este vuelo para decirle que se me ocurrió una idea brutal que puede potenciar nuestras ventas´", "Espero no le hayas dicho estoy en el hospital", "Esa mirada fue de No te digo nada por qué yo tampoco pedí permiso a recursos humano´", "Tranquila amiga. Yo me fui a otra ciudad con el mejor amigo de mi novio y me vio mi suegro", fueron sólo algunos de los comentarios que dejaron los internautas.

En tanto, algunos usuarios dudaron de la veracidad del hecho y señalaron que esa situación es casi improbable que suceda. Por lo que hubo quienes indicaron que no se encontraron en el mismo vuelo, sino que se iban de viaje juntos. "Si, de "casualidad", "Muy sospechoso", "Me lo encontré en el mismo vuelo a mi jefe. Guiño, guiño", comentaron algunos usuarios a este viral de tiktok.