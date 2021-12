Navidad es una fecha que invita a la unión y al reencuentro con los seres queridos para anticipar el final del año con las mejores energías. Si bien es un momento especial para pasarlo con la calidez de la familia y/o los amigos, lo cierto es que muchos también consideran que es la oportunidad perfecta para presentar a la nueva pareja y compartir una cena diferente.

Esto es lo que una joven habría intentado hacer para el 25 de diciembre venidero con su novio, pero las cosas no parecerían haber resultado tal como se lo esperaba. Y es que aunque la Navidad sea un evento que se celebra en gran parte del mundo, y pese a que la mayoría de los argentinos participan de ella, no todos comparten las mismas costumbres religiosas y culturales.

Según la publicación de una usuaria de Twitter en los últimos días, su amiga le había contado por el chat de Instagram Messenger que había invitado a su novio a pasar la Navidad en su casa para reforzar los lazos con su familia. Sin embargo, al poco tiempo, se dio cuenta de un particular detalle que arruinaría sus planes.

“Acabo de pasar vergüenza con Mati”, expresó la chica, sin profundizar en el problema. Descolocada, la usuaria le preguntó si acaso la pareja le había rechazado la propuesta, pero entonces la amiga respondió: “Es judío y me re olvidé. Quedé re boluda”.

(Fuente: captura de pantalla de la cuenta de Twitter @TeamLarcho)

La captura de pantalla de aquella conversación virtual con descripción “una que anda tranqui es mi amiga” se volvió viral a las pocas horas en Twitter, siendo que cosechó casi 100 mil “likes” y obtuvo miles de interacciones de otros usuarios.

Es judío y me re olvidé. Quedé re boluda.

Cientos de twitteros se animaron a contestar a la publicación con memes, chistes, y hasta incluso críticas y reflexiones por el “problema” que la amiga de la usuaria habría planteado. “Re que mucha gente celebra Navidad sin ser religiosos”, “¿Y qué tiene? Lisa (Simpson, el personaje ficticio) es budista y lo celebra igual”, “No veo el problema, ella festeja hanukka con la familia de él y listo”, “Yo celebro la Navidad por los regalos, qué me importa Jesús”, respondieron algunos.

Frente a estas reacciones, la creadora del tweet original aclaró que no buscaba plantear un problema que no había, y explicó que el novio de la joven no se había ofendido. De todos modos, ¿celebrarán juntos la Navidad finalmente?