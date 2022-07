Una joven publicó en su cuenta de Twitter una particular “sugerencia” que le hizo a su novio para ver si podía influenciarlo a comprar unas sandalias que consideraba que eran lindas para él. La respuesta del chico fue tan ocurrente que se viralizó instantáneamente y provocó miles de comentarios en la red social.

Siguiendo el designio de la moda, muchas veces solemos comprar objetos que no se condicen con nuestro gusto. Influenciados por lo que “se usa”, terminamos cayendo bajo esa trampa y comprando cosas que después terminan guardadas en un cajón, o en la percha del armario.

Esto mismo le sucedió a una joven, quien intentó hacer que su novio compre unas sandalias que vio en una tienda virtual y consideró que le quedarían “monas”, según sus propias palabras. La chica tomó una captura de pantalla del intercambio que tuvo con su pareja, la subió a Twitter y la tituló: “Uno que está relajado es mi novio”.

“¿Te gustan? Para hombre”, le aclaró en el comienzo del chat. “Es que las ví en una storie y me gustaron”, completó, y le envió una fotografía de un modelo con el calzado en cuestión.

Uno que está relajado es mi novio. pic.twitter.com/wr1gArblYF — Anaideia �� (@YaizaDDC) July 11, 2022

Pero el chico no pudo quedarse callado y le respondió con mucha elocuencia: “Si fuera a combatir contra los Otomanos sí. En el resto de los casos, no”. La respuesta del joven hizo estallar de risa a los usuarios, quienes no demoraron en comentar la publicación, que cosechó más de 240.000 “me gusta” y 1.800 comentarios.

“Hay pantalones con agujeros, zapatos de tacones que tienen formas ridículas, muchas de las ropas de alta costura no pueden ser usadas en el día a día ni en ocasiones especiales (salvo que sea Carnaval o Halloween)...Esas sandalias no están tan mal”, opinó una usuaria, sin dudarlo.

Otros, ensayaron posibles respuestas alternativas para la chica: “Si quisiera ser consumido por la lava volcánica del Vesubio o si quisiera ser alcanzado por las llamas de Sodoma y Gomorra si, de otro modo, paso”.“Te gustan? Quedan monas. Esas NO, Aquiles, que se te ve mucho el talón”, escribieron los internautas.

“Esas sandalias hablan hebreo y te cuentan detalle por detalle todo lo que pasó en la última cena, te cuentan hasta el menú”. “Me las pondría para una crucifixión”. “Yo use esas mismas en mi vida pasada, por ahí en el 5 DC. Me costaron 2 pescados más media libra de trigo”. “Me pasas el link? Me acaban de exiliar de Egipto y voy a perderme 40 años en el desierto”. “Ese hombre es el último bastión de occidente”, fueron otros de los comentarios en la publicación.