En los últimos años, creció considerablemente el veganismo entre la población. Es así que comenzaron a proliferar cada vez más propuestas de ese tipo e incluso restaurante exclusivos. Sin embargo, un establecimiento tomó una drástica decisión en su menú para no cerrar.

Se trata de The Mango Tree, un restorán vegano situado en Taunton (Reino Unido), que hace una semana cerró sus puertas para comenzar una renovación: además de cambiar su nombre, sumará a su carta opciones que "no son exclusivamente veganas".

Según indicaron desde el local, el cambio se debe a que no puede hacer frente a la creciente alza de precios. "Continuar como un restaurante puramente vegano no ha sido sostenible durante un tiempo considerable, ya que simplemente no hay suficientes clientes que nos apoyen en nuestro formato actual", comentaron los responsables.

El restaurante se encargó de anunciarlo en sus redes sociales y aseguraron a los clientes que volvería a abrir en la misma ubicación, con el mismo equipo, e incluiría algunos de sus reconocidos platos a base de plantas. Pero las insinuaciones de “nuevas y emocionantes opciones de menú” y un “nuevo ambiente” despertaron indignación entre los clientes.

"En un futuro cercano, nuestro restaurante experimentará un emocionante período de cambio a medida que nos reinventamos para ofrecer a la comunidad de Taunton opciones nuevas y emocionantes para cenar y para llevar. Todo en el mismo lugar y con el mismo equipo que conoces y amas", informaron.

Y continuaron: "En el nuevo restaurante serviremos una variedad de platos para acomodar una amplia variedad de necesidades y preferencias dietéticas. La hospitalidad es cada vez más difícil y continuar como un restaurante puramente vegano no ha sido sostenible durante un tiempo considerable, ya que no nos apoyaban suficientes clientes".

"Los cambios nos permitirán asegurar los puestos de trabajo de nuestro maravilloso equipo y nos permitirán continuar ofreciendo deliciosos platos a base de plantas de Taunton que de otro modo habrían desaparecido", concluyeron.

Según el artículo de Daily Mail, The Mango Tree no es el único restaurante vegano que tuvo problemas en los últimos años debido a la falta de aceptación, pero aquellos que amaban los valores basados en plantas dijeron que "vender carne es peor que cerrar".

Las críticas de los clientes

La decisión del establecimiento desató una ola de críticas por parte de muchos clientes, revelaron medios locales.

"Es una gran vergüenza. Ha sido increíble tener un restaurante 100 % vegano en Taunton. El veganismo no es un negocio. Es una filosofía ética que hace lo mejor para los animales, el planeta y la salud pública", comentó uno de sus comensales habituales.

"Me entristece mucho escuchar esto. Como alguien que puso tanta energía en su restaurante, entiendo perfectamente por qué están haciendo esto, pero desde un punto de vista vegano vería esto como una práctica poco ética", sostuvo otra persona.

"Me encantó venir aquí por su autenticidad y valores basados en plantas. Justificó los altos precios. Pero ahora se están alejando de los valores veganos, serán como cualquier otro restaurante y más caros, así que no regresaré", apuntó otro cliente.

El restorán respondió las quejas agradeciendo a los clientes el apoyo recibido y los comentarios. Asimismo, destacaron la delicada situación por la que pasa el sector y las dificultades para sobrevivir como establecimiento totalmente vegano.

“A pesar de mucho marketing, muchas ofertas especiales, ofrecer comidas y comida para llevar, introducir el uso de socios de entrega a domicilio y trabajar increíblemente duro para ser lo más eficiente posible, la población local no nos usó con la suficiente regularidad para continuar en el formato actual y que sea sostenible. Debemos seguir adelante con positividad y estamos decididos a hacerlo”, dijeron.

Además, insistieron en que "no les quedó otra opción": "La ética se extiende a los trabajos y el bienestar de nuestro maravilloso equipo, a quien le debemos mucho y otra oportunidad".

Aún no se conoce la fecha exacta de la reapertura, pues desde el restaurante solo informaron que sería entre marzo y junio de 2023.