Un reconocido restaurante inglés inauguró una nueva sucursal y publicó en las redes su flamante menú. Al no haber opciones veganas, parte de los usuarios salieron al ataque del comercio y lo criticaron fuertemente por dejar “excluido” a esa porción de comensales. La propietaria no dudó en salir a defenderse y se volvió viral.

Hace algunos días, el restorán inglés The Kitchen at London House abrió su nuevo local: The London House Bistro. Con un posteo en sus redes sociales, el local exhibió con orgullo su carta e invitó al público a visitar y deleitarse con las especialidades que ofrecen.

Rápidamente, lo que pensaron que sería una celebración cobró relevancia por un polémico motivo: el menú no ofrecía opciones veganas y miembros de esa comunidad se lo remarcó de inmediato, criticándolos duramente por no ofrecer platos elaborados sin derivados de animales.

El menú en cuestión contenía costillas de ternera, cassoulet de pierna de pato confitado, lubina y sí contaba con una única opción vegetariana: tarta de higos con queso de cabra. En tanto que no hubo rastros de alguna opción para la comunidad vegana.

La publicación de Facebook generó la indignación de gran parte de los usuarios, que se sintieron discriminados y excluidos por el exclusivo local, y al instante manifestaron su descontento.

En ese sentido, Sally Cooper, dueña del comercio ubicado en Ventnor, isla de Wight, no se quedó callada y salió a defenderse en la misma red social a través de un texto: “El lunes publicamos nuestro menú de noche para nuestro nuevo restaurante The London House Bistro. En cuestión de minutos, varias personas comentaron sobre el hecho de que nada en el menú era vegano. Me disculpé cortés y profesionalmente porque, lamentablemente, no atendemos a los veganos”, comenzó su descargo.

El menú ofrece una opción vegetariana pero ninguna vegana.

Y cuestionó: “Sin embargo, algunas personas desagradables han sentido que es su lugar y tienen derecho a criticar este hecho. Los comentarios fueron eliminados posteriormente. Tienes que preguntarte, ¿crees que intimidar a alguien te va a ganar su cariño? ¿Va a hacer que reconsidere su decisión?, ¿tal vez debería? ¡No, no lo hace!”.

Sin embargo, y para sorpresa de muchos, en la misma publicación la mujer contó que durante algún tiempo The Kitchen at London House sirvió comida vegana, pero no tuvieron la mejor de las experiencias debido al comportamiento de dicha comunidad: “Lo sabemos, es injusto encasillar a todos con el mismo pincel. Nuestra decisión de dejar de servir comida para veganos hace varios años fue tristemente provocada por la minoría militante que posteriormente lo echó a perder para la mayoría”, contaron.

La dueña los mandó a comer a un restaurante vegano.

No solo eso, sino que, como relataron, también servían té de crema y tocino vegano, pero era recurrente que los clientes se quejaran de que los productos de origen animal y los veganos se almacenen en el mismo refrigerador. “Yo diría ‘espera un segundo’. Nos mirarían por encima del hombro. Les decíamos qué opciones veganas podíamos ofrecerles y decían que era repugnante”, planteó la británica de 60 años. Y agregó: “Es una cocina pequeña. Producimos comida casera sabrosa. No queremos cocinar hamburguesas vegetales, legumbres y frijoles. No es nuestra comida”, dijo Cooper.

Además, en algunas de las respuestas que brindó a los usuarios, la mujer comparó la situación a la inversa, y se preguntó qué pasaría si una persona que come carne exigiera carne en un restaurante vegano, y los llamó de “bravucones”: “Cómo desearía que su restaurante estuviera más cerca de casa: sería un comensal habitual. No se deje intimidar por los bravucones veganos: si quieren ser veganos, tienen la opción de comer en un restaurante vegano”. Y siguió: “¿No saben los veganos que no existe tal cosa como un verdadero vegano?”; “¿Los carnívoros irían a un restaurante vegetariano/vegano y preguntarían por opciones de carne? No, entonces, ¿por qué diablos los veganos tienen una abeja en el capó, porque este restaurante elige no servir comida vegana?”, concluyó.