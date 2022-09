Las redes sociales tienen usos infinitos como usuarios hay en las plataformas: desde chistes, a situaciones de la vida cotidiana, información de actualidad, memes y anécdotas inundan la web a golpe de “me gusta”, comentarios y re publicaciones.

En este caso, una joven las utilizó para una pequeña “venganza” contra quien sería su ex pareja: la joven realizó un post en su cuenta de Twitter aludiendo al chico de una forma muy particular.

Decidida a dejarlo en ridículo, la mujer compartió una foto donde se la puede ver en una góndola de supermercado con un paquete de fideos del tipo “Mini Penne” en mano: “Todo me recuerda a él”, tituló la publicación.

Todo me recuerda a él pic.twitter.com/IyfIg5lLTi — Alegna (@alegnaortiz_) September 26, 2022

Enseguida el post estalló con más de 112.000 "me gusta" y cerca de 1.700 comentarios de usuarios haciendo chistes en la misma línea y compartiendo memes alusivos: “Eso es un tamaño grande y me atrevería a decir descomunal”; “A mi me parece tamaño estándar, diría que hasta grande”; “Eso es tamaño promedio grande, no?”; “Noo, me recuerda a algo”, comentaron algunos de los usuarios.

Otros internautas se sumaron: “Bueno bueno, a ver.... minis minis tampoco ehhh.. yo diría promedios, incluso un poco exagerados tal vez”; “Jajajaja, Florencia te pedí por favor que no contaras”; “Pero si lo recuerda es porque a pesar del tamaño hizo un buen trabajo”; “Jajajaja, qué maldita”.

Su novio la dejó para enfocarse "en su carrera" y ella lo liquidó con su venganza

La protagonista de esta historia es Polina Nioly. Esta joven, oriunda de Rusia, es una famosa influencer de aquel país y en las últimas horas revolucionó las redes al contarle a miles de seguidores que estaba triste porque su pareja optó por ponerle fin a su relación.

Según Nioly, su ex prefiere concentrarse más en su trabajo. Sin embargo, la muchacha de 25 años aseguró que no iba a quedarse en su casa llorando por la ruptura, sino que estaba preparándose para ir a una cita con el dueño de la empresa en donde trabaja su exnovio.

"Punto de vista: Él te deja para enfocarse en su carrera y ahora irás a una cita con el dueño de la compañía donde él trabaja. La venganza se sirve en plato frío". expresó la joven, que reside en Nueva York, en la publicación se hizo viral.

"¿Por qué sería un problema? No hay nada de malo en un hombre que quiere enfocarse en su carrera, más considerando si ha invertido dinero en su educación", "Apoyo su decisión, así encuentra alguien que lo valore", fueron sólo algunos de los comentarios de los usuarios.