Quien haya trabajado en gastronomía sabe la precariedad a la que se enfrenta el personal de este sector tan castigado. La informalidad, los malos salarios, el trato de los clientes y otros ingredientes lo hacen un rubro complicado, pero a la vez accesible para quien estudie o necesite un extra.

Quien se encarga de denunciar a diario a través de su cuenta de Twitter todas las injusticias, situaciones cotidianas y hasta graciosas del rubro es el usuario @soycamarero, quien cuenta con casi 36 mil seguidores y a través de sus publicaciones saca a la luz lo que viven a diario los empleados de este sector tan difícil en muchos sentidos.

En este caso, el responsable de la cuenta hizo público un chat de WhastApp donde el dueño de un bar de un hotel se despachó contra sus empleados y los amenazó si llegaran a enfermarse el fin de semana: "Sobre todo los camareros que son jóvenes y a muchos les gusta la marcha, empalmar de la disco al trabajo".

Grupo de WhatsApp del trabajo: Prohibido enfermar los findes... pic.twitter.com/ILPMnW7XlU — Soy Camarero (@soycamarero) November 20, 2021

Además, los trató de mentirosos: "Yo sé que en este país los centros médicos te dan justificante de lo que tú quieras. Como yo sé eso, hay a muchos que no les creo, o sea enfermarse o amanecer mal un finde, no me lo creo”, y soltó, para mayor indignación: “Es más, está prohibido enfermarse los finde". Eso no fue todo, porque continuó intimidándolos con que "no cobrará bote el camarero que se enferme el fin de semana”.

La publicación de @soycamarero ya ha superado los 9.000 retuits y los 40.000 'me gusta' en Twitter. Los internautas no se han quedado atrás y comentaron con todo tipo de anécdotas referentes a experiencias como trabajadores del rubro. Otros, se limitaron a expresar su indignación ante la actitud del empleador.

.