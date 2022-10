Hoy en día las reseñas en sitios como TripAdvisor, Google o en las redes sociales se han vuelto muy importantes para mantener la reputación de los hoteles y para atraer nuevos clientes. En estas plataformas suele haber conversaciones que vuelven virales. En este caso, se viralizó la desopilante respuesta de un hotel que confundió el nombre de una clienta con su enfermedad.

El hecho fue compartido en la red social Twitter por la cuenta @ChouBisnes , donde se puede apreciar una mujer les hizo algunas consultas a un hotel en el cual pretendía hospedarse en poco tiempo. Principalmente, la duda de la futura clienta radicaba en el tipo de desayuno que ofrecían el establecimiento.

"Hola soy celiaca.¿Habría algún problema con el desayuno? Me gustaría reservar para este fin de semana. Y otra cosita, ¿todas las habitaciones sus terraza privada? ¡¡¡Gracias!!!". les escribió la mujer para preguntarles si ofrecían en su menú alimentos que no afecten su enfermedad autoinmune.

La indignante respuesta de un hotel a una cliente (Imagen Twitter).

Sin embargo, desde el hotel cometieron un gran e insólito error al confundir la celiquía con el nombre de la futura huésped, "Buenas tardes Celiaca. El desayuno está incluido en el precio de las habitaciones. Todas las habitaciones tienen una terraza privada. Si tiene alguna pregunta, siempre puede contactarme. ¡Espero verte pronto! Goedele", le respondieron desde el hotel.

El tuit se volvió viral en poco tiempo y actualmente posee más 14,6 mil me gusta y unos 1500 retuits en la publicación, que también posee cientos de comentarios de los usuarios que no podían creer la equivocación del hotel.

"I´m Celiaca", "Me ha dado vergüenza lo que me he reído en clase con este tuit, se que es una falta de respeto, pero no puedo", "No llevo ni 6 meses desde que me confirmaron la celiaquia y ya me ha pasado algo de esto", "podría ser yo tranquilamente", "Estas cosas me dan gracia y me hacen enojar al mismo tiempo", fueron sólo algunos de las reacciones de los internautas.

Por su parte, una situación similar se ha viralizado en estos días, pero no de un hotel o un establecimiento gastronómico sino que fue en una conversación entre una joven y peluquería canina donde quería reservar un turno para su mascota.

La insólita charla entre ambas partes fue escalando en tensión hasta que finalmente el negocio comprendió que la muchacha no les estaba haciendo una broma, sino que el nombre de su perro era inusual.