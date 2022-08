Muchas parejas suelen compartir sus conversaciones a través de Twitter, ya sean amorosas, divertidas o hasta rabietas. Esta vez, fue un chico quién difundió la pelea que tuvieron con su novia por el álbum de figuritas del Mundial de Qatar y se volvió viral. “Respetá loco”, aseveró.



Cada día falta menos para el Mundial de Qatar 2022 y el reconocido álbum de figuritas Panini arrasó en todos los kioscos del país. Los fanáticos y apasionados del deporte adquirieron su edición y comenzó la adrenalina por ver quién lo completa primero.





Sin embargo, cuando se comparte con otra persona, se debe frenar esa ansiedad de abrir los paquetes solo o podría generar una gran disputa. Así le sucedió a Pedro con Micaela, cuando él no respetó los “códigos” establecidos y ella se lo reprochó sin cautela.

“Hace dos meses: ‘ni en pedo compres el álbum, es un gastadero de plata’. Hoy…” publicó él, como antesala a las conversaciones que tuvo con su novia por WhatsApp. En seguida, su insólita pelea se volvió viral y estalló en las redes sociales.

Todo comenzó cuando Micaela le preguntó si había pegado las figuritas del paquete que ella había abierto. Ante la inevitable respuesta positiva, Pedro insistió en que le quedaban 9 sin abrir. Sin embargo, no fue suficiente para remediar la “traición”.

“Pero Pedro es para hacer los dos, no vos solo, porque si no compró paquetes por mi lado, los abro y pegó cuando yo quiero”, aseveró ella ante el comentario de “angurrienta”, por quedarle todavía nueve paquetes. “Y que me importa, puede ser todo el álbum o una sola. Respetá loco”, enfatizó.





La pelea por el álbum del Mundial.



En seguida, el tweet generó una gran repercusión en la red social, entre los que coincidían con la joven y quienes creían que podrían haber hecho lo mismo que Pedro. “Es infidelidad abrir sobres en mi ausencia”, agregó ella en un comentario a la publicación.





es infidelidad abrir sobres en mi ausencia — •m�� (@micaa_sierra) August 24, 2022





Memes e indignación en las redes sociales

Con más de 1.600 retweets y 53 mil me gustas, la viral pelea generó diferentes opiniones en la plataforma. “No se deje amedrentar soldada, haga valer sus figuritas, pega el doble de las que haya pegado él, vos sola. Y si sale Messi no le cuentes que se la encuentre ahí pegada”, sugirió una usuaria.

“No tenés código de álbum, Pedro”, le contestó Juan Cruz Pizarro. Vale destacar que, hoy en día, el precio de cada paquete de figuritas es de $150. “Llegue a casa, comí y no pude aguantarlo, esas figuritas me pedían ser pegadas”, le respondió el protagonista.





Pedro abriendo los sobres sin querer: pic.twitter.com/Y5UfJc9WDw — Pablo Carranza �� (@PabloCarranzaOK) August 24, 2022





También aparecieron varios memes en donde representaron el enojo de Micaela con la pelea de Mauro Viale y Alberto Samid o Nahir Galarza:

La prox que mica vea un paquete abierto: Pedro laconchadetumadre pic.twitter.com/vndfbqn1dA — Izza_belle (@izza__abby) August 24, 2022