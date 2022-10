A inicios de octubre, la Ciudad de México amaneció con una serie de carteles ubicados en puntos estratégicos de la vía pública de un hombre completamente arrodillado hacia quien sería su ex novia en medio de súplicas, y pedidos de perdón. A través de un método efectivo pero invasivo, el hombre se dirigió hacia su ex pareja, le explicó algunas situaciones confusas, le imploró perdón, y unos minutos para hablar.

Ahora Laura, la mujer en cuestión, salió a responderle a su ex pareja y la ciudad volvió a quedar en vilo con los misteriosos mensajes. Fue una usuaria de TikTok quien compartió una foto de la repentina respuesta de la mujer ante tanto lamento y las redes sociales se revolucionaron.

Fue a comienzos del mes cuando la CDMX vió las primeras luces del día con una serie de carteles con mensajes épicos que acapararon la atención de todos los vecinos. De gran dimensión, con fondo blanco y letras negras, los anuncios se ubican en las principales avenidas de la capital. Una comunidad entera permanecía expectante, a la espera de la respuesta de la destinataria de tanto melodrama.

“Perdoname, Laura. Fui un idiota”; “Laura ¿Puede desbloquearme? Necesito hablar contigo”; “Laura, me quedé en ese hotel para no manejar de noche”; “Laura, por favor. Ya pagamos media boda”, fueron la serie de mensajes que el susodicho habría colgado para comunicarse como sea con su ex novia.

El hombre le recordó que se aproximaba su boda.

Luego se supo que la cartelería era una campaña de marketing de una cervecería. Pero así y todo, la historia entre Laura y Javier ya había calado hondo en los corazones de los ciudadanos mexicanos, ansiosos por saber el desenlace de la historia de amor y desengaño.

Algunos de los insistidores carteles.

“Javier, expresarte es tu derecho, pero esto no es romántico”, le “cortó la cara” la mujer al sujeto, quien parecía no dar el brazo a torcer e insistir con su lamento. “Javier: Aquí ya no caben tus mentiras”, reza la segunda respuesta de Laura a su ex pareja, cerrándole cualquier ventana de diálogo.

Las redes sociales celebraron la respuesta de Laura.

Los usuarios de internet parecen no querer que la novela de mercadotecnia acabe, y salieron a comentar la publicación en las redes sociales, la mayoría felicitando a Laura por la actitud que tomó ante los invasivos carteles: “Eso mamona”; “Ese es amor propio y no mam*das”; “Bravo por Laura que lo puso quieto”; “Laura eres mi ídola”,“Más mujeres como Laura”, “Aplausos para Laura que se eligió a sí misma”, comentaron.