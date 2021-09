Un usuario de Twitter compartió esta semana el trabajo fotográfico de un hombre que, con la ayuda de la plataforma de edición de imágenes Photoshop, le juega bromas pesadas a su esposa, a quien le envía fotos en las que sus hijos parecerían encontrarse en un enorme riesgo y peligro.

Fuente: (Twitter @Magachuzets)

“Este tipo le manda fotos a su esposa con Photoshop cada vez que pregunta si sus hijos están bien mientras él los está cuidando”, afirmó Gisela (@Magachuzets) en su cuenta virtual, donde publicó varias de las desopilantes situaciones que inventó el editor de imágenes para molestar a su mujer durante su ausencia mientras él está a cargo de los pequeños.

Fuente: (Twitter @magachuzets)

Fuente: (Twitter @magachuzets)

Fuente: (Twitter @magachuzets)

Fuente: (Twitter @magachuzets)

Como si se tratara de un padre irresponsable y descuidado con su bebé y su niña de menos de tres años, el protagonista eligió distintos escenarios correspondientes a cada sector de la casa para capturar y editar las fotos, con el fin de provocar a su esposa de un modo divertido y original.

.

Muchas de ellas, como aclara la internauta, son bastante extremas y provocan conmoción a primera vista. Por ejemplo, en las primeras, se puede ver al padre resbalándose y dejando caer a su bebé; otra en la que está bebiendo una taza de café caliente mientras sostiene a su bebé en brazos; y otra donde el mismo bebé está colgando de la baranda del balcón que da hacia la calle.

Fuente: (Twitter @magachuzets)

Fuente: (Twitter @magachuzets)

Fuente: (Twitter @magachuzets)

Fuente: (Twitter @magachuzets)

Algunas son más realistas, como las mencionadas anteriormente, y otras son más exageradas y ocurrentes, como la del bebé que por un descuido se eleva hacia las nubes sostenido por unos globos de helio. Y aunque parezcan demasiado extremas para ser verdad, no caben dudas de que varias de estas situaciones le pondrían los pelos de punta a cualquier padre o madre primeriza que está aprendiendo a cuidar a un niño y a confiar en la responsabilidad de la pareja.

Según relató Gisela, las publicaciones originales las encontró en su muro de Faceook, aunque no compartió quién es el autor de estas grandiosas producciones que capturaron la atención de cientos de miles de personas y por las que la twittera cosechó casi 100 mil “likes”.

Fuente: (Twitter @magachuzets)

Fuente: (Twitter @magachuzets)

Fuente: (Twitter @magachuzets)

Fuente: (Twitter @magachuzets)

Fuente: (Twitter @magachuzets)

.

"Solo lo entiendo si es una broma interna y a la mamá le causa la misma gracia xq sabe q NO es cierto. Sino me parece horrible", "Me dio dos pre infartos en cada foto, pero que bien que están hechas", "Si esto les hace gracia mejor no tengan hijos", expresaron algunos internautas impresionados por las ocurrencias de este hombre. ¿Qué opinás?