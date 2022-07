Las personas suelen mostrar en las redes distintas vivencias de su cotidianidad. Algunas de ellas se viralizan, sobre todo las más bizarras e insólitas. En ese sentido, una joven mostró la conversación que mantuvo con un chico, que la invitó cantando a pasar la noche su casa, ya que estaba solo.

La protagonista de este viral es la usuaria de Twitter @LuciaMumbru , quien contó que estaba charlando con alguien. La joven comenzó mostrando el intercambio de mensajes con el chico en cuestión, el cual al principio le pregunta cómo andaba y si estaba sola en su casa.

Hasta ese momento todo iba bien, pero de repente todo cambió ante la respuesta afirmativa de la muchacha. El chico pensó que proponerle pasar la noche juntos cantando una canción era una buena idea.

“Esta noche tengo la casa sola y quiero jugar contigo al papá y la mamá..”, cantó entre risas el muchacho esperando que la respuesta de la joven sea positiva, pero la destinataria se indignó con su desopilante invitación.

“Repitan conmigo…ASI NO INVITAS A UNA CHICA A COGER, LA ESPANTAS”, expresó la propia Lucia en su publicación, en donde también compartió la grabación del gracioso audio que le mandó su pretendiente.

Repitan conmigo…ASI NO SE INVITAS A UNA CHICA A COGER, LA ESPANTAS pic.twitter.com/tYmmux8BWc — Lu (@LuciaMumbru) July 18, 2022

En poco tiempo el tuit se hizo viral, que recibió más 44 mil me gusta, cerca de 5300 retuits y un vídeo que fue reproducido más de 1, 5 millones de veces. Además, los usuarios no dudaron en dejar sus opiniones sobre esta polémica invitación del joven, quien ganó adeptos que avalaron su increíble propuesta.

"Es un capo el pibe. Sabés los huevos que tenés que tener para mandar eso", "Que a vos no te guste no significa que está mal mi reina", "Tipazo, nada más que no lo comprenden, en un futuro sera igual que al del audio de alf", "Si el pibe te gustara estarías onda ayyy mirá como me canta, fuera caretas", "No hay chance de que este muchacho sea mal tipo", fueron sólo algunos de los tantos comentarios que dejaron los internautas a este viral de Twitter.