Una historia viral generó indignación en la red social Twitter esta semana, cuando una joven trabajadora expuso la respuesta de su jefa cuando intentó pedirle un día de licencia por enfermedad. La usuaria, oriunda de México, compartió una captura de la conversación con su líder en un tuit que ya se volvió viral.

En la imagen, se puede ver como la empleada le cuenta el terrible estado de salud en el que se encuentra a su jefa, comentando que "pasé una noche terrible", "no he dormido casi nada" y "la temperatura no me baja". "Iré con mi médico internista a que me mande tratamiento y me chequen la oxigenación y los signos porque sí me está pegando duro este virus cochino", agregó la usuaria de Twitter intentando agregar algo de humor al momento.

La respuesta de su jefa, sin embargo, dejó mucho que desear: "Ay, Pao. Lamento mucho que sea así. Mira, hagamos lo siguiente... Ayúdame a sacar la base de datos de hoy: la finalísima que le entregaremos a RED. Ayúdame a subir los posteos de LinkedIn y así de hoy", le dijo la empleadora, comenzando a listar los pendientes que la empleada debería hacer ese día.

"Yo: me está pegando bien culero el virus. Mi jefa: que triste, aquí te van varios pendientes para hoy", escribió la usuaria mexicana en el tuit que ya reunió más de 10 mil 'me gusta's, casi 900 retuits y cientos de comentarios por parte de internautas provenientes de varias partes de Latinoamérica.

Yo: me está pegando bien culero el virus��



Mi jefa: que triste, aquí te van varios pendientes para hoy. pic.twitter.com/shQBiIpgGe — . (@payolalala) July 1, 2022

Muchos de los comentarios se mostraron indignados ante la actitud de la jefa: "Estoy positivo y con síntomas ahora. Apague mi celular y cerré la computadora, dormí toda la tarde. No trabajen si enfermaron. No he revisado mensajes desde el martes. Si algo se va a caer, que se caiga, pero no voy a ser yo", comentó uno. "Ponle límite a tu jefa. Para ninguna empresa eres indispensable. Pero tu salud es indispensable para ti y tú eres indispensable para tu familia. Cuídate!", acotó otro.

Tampoco faltaron aquellos que compartieron sus propias malas experiencias: "A mí me pedían cosas durante mi LICENCIA DE MATERNIDAD", "A mí me hicieron trabajar en Navidad y Año Nuevo con Covid", "Mi compañero murió en segunda ola, llevo su laptop al hospital y murió trabajando... no jodan nadie le puso un monumento ni le dieron pensión vitalicia a su mujer y niños" y "Me pasó… ¡Sabía que no me iban a dejar en paz, trabajé dos días con mucho dolor, el tercero me fui al IMSS por mi incapacidad y con papel en mano chau! Me hablaba todos los días y me culpaba por haberme enfermado" leyeron algunos de los comentarios.