En la vida en general, existen muchos momentos “complicados” y que no todo el mundo sabe cómo manejar. Invitar a alguien a salir por primera vez, pasar al pizarrón delante de tus compañeros de clase y, como resulta ser el caso, contarle a la familia y amigos sobre un novio o una novia. En esta oportunidad, un muchacho sacó a relucir su creatividad, involucró a Elisa “Lilita” Carrió y se volvió viral en Twitter.

Resulta que, posiblemente después de salir durante unos meses, oficializó relación con su flamante novia y decidió que era el momento de contarle todo a sus seres queridos. Luego de pensar delicadamente el “modus operandi” a llevar a cabo, optó por una opción inusual.

En efecto, se aferró a la frase “una imagen vale más que mil palabras” y tomó una de la ex candidata a diputada, mientras participaba del programa de Mirtha Legrand. Se trata de una foto de “Lilita”, en que se muestra una cara de contenta y superada, sobre un zócalo que afirma que “estoy de novia”.

.

Edición de por medio, reemplazó a la característica cabellera rubia de Carrió por un corte rapado y cambió las letras de dicha afirmación. Ahora sí, la foto estaba lista para ser enviada a su grupo de amigos.

Quien se encargó de difundir la noticia no fue otra que su flamante novia, quien compartió la imagen en Twitter con esta leyenda: “La edición que usó el que me gusta para contarle a los amigos que nos pusimos de novios”.

El anunció que protagonizó "Lilita" Carrió y que fue furor en Twitter

El posteo no tardó en viralizarse y superó los 106 mil “me gusta”, sumó 2.700 retuits y otros 898 comentarios, entre los cuales se destacaron los siguientes:

“Es espectacular. No me había dado cuenta de que tenía el pelo corto cuando lo pasaste ja, ja, ja”; “Basta de tuits de cornuda”; “Definitivamente, así voy a anunciar mi noviazgo”; “Ya no es ‘el que me gusta’, es tu novio”; “La versión hombre de Lilita Carrio, el mismísimo Luis Ventura”; “Cuando esté triste voy a mentir con esa foto”; “Si no es así no quiero nada, estás avisado”; “Podría usar la foto, pero no tengo novia, y aunque tuviera novia no tengo amigos para contarles. En resumen: no podría usar la foto”; “Ya me cansé de ser la espectadora” y “una pregunta, Lilita versión masculina ¿no tiene un aire a El Pepo”.