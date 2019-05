Un joven paraguayo de 20 años no pasa desapercibido cuando le preguntan su nombre, ya que su padre tuvo una idea muy particular: cómo era fanático de los Transformers decidió ponerle a su hijo Optimosprayn Ismael Meza Barbosa, en homenaje del líder de la serie Optimus Prime.

El paraguayo debió mostrar su DNI para que lo dejen ingresar a la clase. (Gentileza: viralistas)

Las maestras piden a cada nene que se presente con su nombre y apellido y, cuando llega el turno de Optimosprayn, muchas docentes no le creen. En una ocasión, fue expulsado del salón de clase, hasta que pudo mostrar su documento de identidad comprobando así que no era ninguna broma, sino que así se llamaba.

En una entrevista a un medio de su país el joven contó lo que vivía cada año en su ecuela: “Siempre el primer día de clase, de cada año era un show”.

Se volvió famoso luego de que se difundiera una lista con nombres del Registro Civil Paraguayo. (Gentileza: viralistas)

No obstante, el joven reveló que su padre no fue el único que tenía la intención de ponerle un nombre extraño. “Mi padre era fanático del cómic de los Transformers. Mi mamá quería que me llamara Chayanne y mi papá Optimosprayn. Afortunadamente no me puso ese nombre”, agregó.

El nombre se lo puso su papá en homenaje al lidera de Transformers. (Archivo)

Por otro lado, con el transcurso del tiempo Optimosprayn se fue acostumbrando a su nombre y está muy orgulloso de él, al grado que se tatuó en su cuello la figura de Optimus Prime de los Transformers.

El tatuaje que se hizo el joven en honor a su nombre. (Gentileza: viralistas)

En los últimos meses Optimosprayn se volvió viral en las redes luego de que el Registro Civil de Paraguay difundiera una lista con los nombres más curiosos de ese país. Obviamente, el joven estaba entre los elegidos.