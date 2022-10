Los locales de comida rápida siguen siendo una de las opciones más recurridas a la hora de disfrutar de una salida familiar o en pareja. Sin embargo, algunas sucursales implementaron una nueva medida sobre la entrega de condimentos que generó polémica en sus clientes. Es así que una joven optó por tomar una apresurada y efectiva decisión que estalló en las redes sociales y se volvió viral en TikTok.

Es muy común que las personas elijan algún tipo de salsa para acompañar su hamburguesa o papas fritas. Hay quienes prefieren ir por los clásicos: mayonesa, kétchup o mostaza; mientras que otros van un poco más allá y se arriesgan a probar con una rica barbacoa o salsa de queso.

No obstante, los dueños de las cadenas de comida rápida están aplicando una nueva restricción en la entrega de los condimentos que generó polémica. De ahora en más, no solo no se otorgan, sino que tampoco están disponibles para cuando los clientes los solicitan en la caja. Tendrán que conformarse con los saborizantes que trae la hamburguesa y, si tienen suerte, con un sobre de sal.

Sea para abaratar costos, por una cuestión de evitar la contaminación o el motivo que tengan detrás, lo cierto es que esta decisión afectó a todos los amantes de los aderezos. A tal punto que hay quienes decidieron llevar su propio pote desde su casa y eliminar el problema de raíz.

Así lo hizo esta joven pareja chilena que, mientras disfrutaban su hamburguesa, sacaron el paquete de 1 kilo de kétchup y lo sirvieron en su comida. Enseguida, el video compartido por @angelogalaz8 generó miles de interacciones en TikTok, con más de 166.000 me gustas, 2,2 millones de visualizaciones y centenares de comentarios en respaldo de los novios.



Las reacciones al video viral de TikTok

"No me río porque perfectamente podría ser yo"; “Nosotros llevando el pote de mayito kraft”; “Cualquiera de mi familia en un restaurante”; “Lo haría con el pote de crema”, entre otros, fueron algunos de los comentarios que comenzaron a aparecer en el video viral.

Rápidamente, los usuarios se vieron identificados en la pobre joven que quería disfrutar de un plato con mucho kétchup y no recibió ningún sobre por parte del local. Muchos aprovecharon para repudiar esta decisión de las cadenas de comida rápida: “No es justo que ya no entreguen ni siquiera sal”, lamentaron.

Además, hay quienes consideraron que tenía más que ver con los “sabores extraños o a plástico” que tienen algunos condimentos de los restaurantes.