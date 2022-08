Un posteo de una maestra colombiana se viralizó en Twitter por un hecho que causó repudios y elogios usuarios. ¿El motivo? una de sus alumnas resolvió por completo un ensayo en lenguaje inclusivo, por lo que la docente no estuvo para nada de acuerdo con eso y la reprobó con un "1", obligándola a rehacerlo bajo la modalidad de lengua de señas. Tal situación lo compartió por sus redes sociales y sus dichos causaron revuelo.



Se trata de Sara Vanessa Cárdenas, una docente de nacionalidad colombiana que con una particular publicación revolucionó la red social del pajarito, con contestaciones de los usuarios a favor y en contra de la decisión. No obstante, la maestra fijó tal resolución y el texto aparece por encima del resto de sus publicaciones.



"Estaba calificando unos trabajos y una estudiante me entrego un ensayo en lenguaje inclusivo, obviamente saco 1, para recuperar la materia debe hacer una pequeña exposición en lenguaje de señas, así aprende lo que es verdaderamente 'inclusión'", añadió en su posteo que se volvió viral.





La discusión sobre el uso del lenguaje inclusivo va tomando mayor interés a medida que el tiempo transcurre y cada vez se va instalando el debate si se debería aplicar en las escuelas o directamente prohibirlo. En tanto, el intercambio de opiniones se manifestó con la publicación de la docente colombiana, que hasta el momento va en camino a superar los 3 mil retweets y más de 18 mil 'me gusta'.



Lenguaje inclusivo: repercusiones en las redes sobre el "bochazo" de la maestra





La primera controversia que figura como respuesta al posteo hace referencia a una remota explicación que utilizó la Real Academia Española (RAE), en base a una situación similar. Una usuaria de Twitter replicó tal ejemplo de la institución cultural que regula la lingüística entre el mundo hispanohablante.



"El uso de la letra «e» como supuesta marca de género inclusivo es ajeno a la morfología del español, además de innecesario, pues el masculino gramatical ya cumple esa función como término no marcado de la oposición de género", aclaró el organismo, lo que se inclinaría a favor de la respuesta tomada por la docente y desaprobándola con un "1"



En tanto, otro perfil de la red social del pajarito enfocó su corrección en la manera en cómo la docente escribió la publicación viral: "Dos cosas: Faltan dos tildes y el punto final en el tuit; y se dice/escribe: lengua de señas. Se dice lengua y no lenguaje, por pertenecer a una comunidad lingüística y ser una práctica social de oyentes y personas sordas. (El lenguaje está en la mente)".



Entre las críticas recibidas, puso énfasis en la ofensa del honor de la estudiante: "Y la rubrica colega? Humillar a una estudiante en vez de educarla? Donde le regalaron el título?" ."No acepta ideologías pero quiere imponer la suya?", replicó otra usuaria indignada por la decisión tomada por la profesora.

El tweet de la polémica