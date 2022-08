En las redes, los usuarios comparten algunas situaciones tragicómicas que le pasan en su cotidianidad. Algunas de esas historia se vuelven virales. En ese sentido, un joven contó que su familia le regaló su primer auto. Él quiso probarlo y salió a dar un paseo, pero chocó el vehículo a los 2 kilómetros.

El protagonista de este viral es Fernando Ayala. Este joven, oriundo del estado de Michoacán, en México, se recibió y su familia decidió obsequiarle algo que él deseaba desde hace mucho tiempo: un auto.

Su familia tuvo que ahorrar durante años, pero todo era para recompensar el esfuerzo que hizo el joven durante tanto tiempo para graduarse. Precisamente después de su graduación sus padres le entregaron las llaves de su nuevo auto, el primero que tenía.

En el clip, compartido por el propio joven en la cuenta de TikTok @fernandoayala12, se puede ver al muchacho muy feliz y emocionado observando su Honda Civic color blanco. Luego de ello, decide subirse a su regalo y, según explicó, fue a dar un pequeño paseo.

Sin embargo, en la siguiente escena se ve al auto completamente destruido tras sufrir un accidente en una ruta. El joven contó que sólo recorrió 2 kilómetros con el vehículo antes de chocar contra otro auto y tener que ser asistido por personal de tránsito.

El muchacho indicó que ninguno de los que viajaban junto a él en el auto, y tampoco en el otro vehículo, resultó herido. En tanto, su auto necesitará una gran reparación que le saldrá muy cara. El joven se tomó esta situación con humor y mostró en qué estado quedó su primer vehículo.

El vídeo se viralizó en la plataforma y en otras redes. Hasta el momento cuenta con más de 1.2 millones de visualizaciones, más de 35 mil me gusta y centenares de comentarios de usuarios que reaccionaron a esta insólita situación que vivió el joven.

"A mí no me dieron nada", "Una joyita total", "Yo ni digo nada porque choque mi primer sedán 2 días después de comprarlo", "A mi me dieron una comida y todos sabemos que pasó al poco tiempo", fueron sólo algunos de los comentarios que se leen al respecto de este clip viral.