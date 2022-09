Una pareja se enfureció con un restaurante porque, 10 minutos antes del cierre de cocina, no quisieron atenderlos. Sin embargo, la brillante respuesta del dueño del local los dejó boquiabiertos. “Me duelen las manos de aplaudir”, aseguraron en redes sociales, luego de que el hombre defendiera a sus trabajadores.

Sin dudas, el trabajo de atención al público nunca es fácil y, más aún, cuando los clientes no tienen consideración con las personas que se encuentran realizando su labor. Así sucedió con una pareja que quiso ingresar al restaurante Rebost de Roures, de España, a pesar de ya encontrarse en el horario de cierre.

“Éramos dos y no nos han querido atender diciendo que las mesas vacías estaban reservadas, lo que era poco posible, puesto que cerraban la cocina en 15 minutos”, criticó el usuario en la reseña del local. No obstante, no se hubiera esperado que el propietario respondiera con un claro apoyo a sus trabajadores.

Según el hombre, los fallidos clientes asistieron un lunes 22 de agosto, a diez minutos de cerrar la cocina y sin reserva alguna, “razón por la cual se les dijo que no se les podía atender”. “Los trabajadores tienen un horario (y una vida) con el que cumplir y que ustedes lleguen sin reserva a falta de diez minutos de cerrar la cocina, no es razón para que se alargue su jornada de trabajo”, apuntó el dueño.

Además, recordó que “tradicionalmente” los locales de hostelería “explotaban a sus empleados” solo para satisfacer a cualquier persona que se acercara al local. “Nosotros creemos que lo primordial es respetar el horario de los trabajadores”, enfatizó.

La brillante respuesta del dueño del restaurante.

El brillante contraataque se volvió furor en las redes sociales, que rápidamente convalidaron la acción. Pese a los inconvenientes, el dueño no dejó de invitarlos nuevamente al local, con la seguridad de que reserven anteriormente para evitar “situaciones desagradables como la que han sufrido”.





Las diferentes reacciones en redes sociales



La anécdota fue compartida por Soy Camarero, la cuenta de Twitter dedicada al humor y a denunciar los malos tratos que reciben los trabajadores del rubro gastronómico. Esta vez, la historia se volvió viral y obtuvo más de 35 mil me gustas y 5 mil retweets. "Me duelen las manos de aplaudir la respuesta de este propietario, ASÍ SÍ", publicó la cuenta.

Sin embargo, generó diferentes reacciones en la red social sobre los que validaron la queja de los clientes y quienes los trataron de desconsiderados:

“Si tienes un negocio tendrás que atender hasta la hora del cierre, si tienes que alargar la jornada les pagas un poco más a tus trabajadores y felices estarán de estar una hora más cobrando una hora extra bien pagada”, comentó @pituelogro, a lo que rápidamente le contestaron “la gente tiene vida, las horas extras no son obligatorias y a muchos camareros no les compensa quedarse si después tienen que hacer un turno de cenas”.

Muchos usuarios contaron sus propias experiencias y se abrió la polémica con respecto a los horarios. “Por qué no los atendieron si quedaban 10 minutos”; “es su trabajo”; “si la cocina está abierta, está abierta”, fueron algunas de las quejas. No obstante, llegaron aún más mensajes en defensa de los trabajadores:

Yo como cocinero estoy totalmente de acuerdo, si la cocina está abierta está abierta. Si empiezan a pedir yo empiezo a cocinar, y si pasan los 10 minutos pues mala suerte, cocina cerrada y paro. Si te quieres meter tú, camarero, a servirles eso como esté o terminarlo, cosa tuya�� — Kitos Aragón Oneto (@KitosAragon) September 1, 2022