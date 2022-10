Los chicos suelen tener muchas ocurrencias y si no están sus padres o un adulto responsable cerca, pueden pasar cosas inesperadas. No obstante, algunas de ellas pueden ser divertidas. En ese sentido, un hombre volvió a su casa borracho y se quedó dormido, pero no esperaba que al despertarse se daría cuenta de que sus hijos lo habían rapado.

La encargada de compartir esta insólita situación fue la usuaria @susgutierrez en su cuenta personal de TikTok. La mujer explicó que su marido, Horacio Rodriguéz regresó ebrio a la casa familiar tras una noche de borrachera y se quedó dormido en el suelo de su cuarto.

En el clip, que viralizó rápidamente, se logra escuchar a la mujer quién le consulta a su esposo si sabía qué le había sucedido, mientras intenta aguantarse la risa. En ese momento, el padre se lamenta al darse cuenta que sus hijos aprovecharon que estaba durmiendo para raparlo.

A continuación, la "víctima" señala a su hija como la responsable, pero ella se excusa y afirma que fue su hermanito quien tuvo la idea de cortarle el pelo. En tanto, la mujer, aún atónita con la situación, le pregunta a su esposo si no se percató lo que le hacían los nenes. "¿Qué, no sentiste? Nada más me metí a bañar. Díos...me metí a bañar". expresó.

El vídeo se viralizó rápidamente en la plataforma china y en otras redes sociales. Actualmente el clip posee más de 23.4 millones de visualizaciones, más de 1,3 millones de me gusta y 25 mil comentarios de usuarios, quienes estallaron de la risa al ver la situación en la quedó el hombre.

“Lo desplumaron”; “Tenés que cuidarlo más, no lo dejes bajo la supervisión de los niños”; “Dile a tu papá que te cae mal, sin decirle que te cae mal”; “El que se duerme pierde”, "Señora por favor rente a esos niños. Son mejor que ir a Alcohólicos Anónimos”; “¿el alcohol? Lo que hacen las bendiciones mejor dicho”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.

Por último, en un segundo video que subió la usuaria a TikTok se puede observar cómo otra persona con una máquina para cortar pelo le “arregló” el problema al hombre que se hizo viral en las redes.