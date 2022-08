Cada día se conocen nuevas anécdotas en Twitter que no tardan en volverse viral. Esta vez, una joven mendocina causó furor en las redes sociales tras compartir el sorpresivo percance que tuvo un chico cuando intentó conquistarla: “Me quedé dormido y no pude terminar el chamuyo”.

Muchas personas utilizan las redes sociales para conectar con quien les gusta e intentar acordar un encuentro. En este marco, las historias de Instagram suelen ser una buena opción para acercarse y comenzar una conversación. Sin embargo, no siempre terminan de la manera deseada.

En esta ocasión, Camila Murua, una chica de Mendoza, estalló las redes al publicar el piropo fallido de su interesado. “A vos te dicen lomito de Barloa?”, comenzó la conversación el joven, tras contestarle una historia que subió a su perfil personal.

No obstante, cuando ella negó tal apodo esperando el remate del halago, este no llegaría hasta horas más tarde, pero con un pequeño inconveniente…“Me quedé dormido y no pude terminar el chamuyo”, respondió el usuario que hasta el momento se mantiene anónimo.

El piropo fallido que es furor en Twitter.

“No lo juzgo, me pudo pasar a mí también”, comentó @caminm14, al compartir la captura que ya se volvió viral en Twitter, con más de 85 mil me gustas y 3 mil retweets. En seguida, comenzaron a llegar comentarios y memes acerca del posible final del chamuyo y algún que otro, que no dejó pasar la oportunidad de encarar él mismo. ¡Mirá!





Memes y respuestas al tweet viral

La anécdota de Camila estalló en las redes, al punto que miles de usuarios lograron sentirse identificados. Ya sea con ella o con la posibilidad de “quedarse dormido” durante una conversación. Sin embargo, las principales respuestas estuvieron asociadas a la incógnita del piropo...

"Queremos el chamuyo completo maldita sea", comentó @brunodepa, junto con una imagen de Abraham Simpson, a lo que la usuaria le respondió: "Jajaj yo también porque nunca lo terminó. Una pena, venía prometedor".

Muchos fueron los usuarios que compartieron memes repensando cuál sería la respuesta si no se hubiera quedado dormido. “Admito que yo también tardé en responderle”, explicó la mendocina, ante la cantidad de mensajes en defensa del joven.



Mientras que, por otro lado, otras personas aseguraron que dejarla con la intriga fue parte de la conquista. “En realidad fue una gran estrategia y le salió bien, ¿le respondiste no? Victoria táctica”, comentó @MechadeLiberto y, para alegría de todos, Camila confirmó que se volvieron a hablar luego de que el tweet se viralizó.