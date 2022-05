Una usuaria de Twitter compartió en su cuenta una captura de pantalla de un chat en WhatsApp para mostrar el mensaje que llegó después de salir de un grupo de "mamis", el cual también incluyen a los "papis". Antes de la pandemia de coronavirus era habitual que existieran los chats grupales, pero desde el 2020 se convirtieron en un espacio de comunicación entre las familias y la escuela.

Sin embargo, a veces la finalidad del grupo toma otro rumbo debido a discusiones que nadie esperaba o se gestan grupos paralelos de madres y padres que tienen hijos en edad escolar para organizar cuestiones como las camperas de egresados, cumpleaños, regalos, viajes de fin de curso, entre otras.

Anna (@frejadani) compartió su indignación en Twitter. La usuaria salió de un "grupo de mamis" a la que fue agregada y lo abandonó a los pocos minutos porque no tenía hijos, pero lo que no esperaba era que la administradora del chat le escribiera para consultar por qué abandonó el grupo.

"Me quiero morir", escribió Anna y adjunto la captura de pantalla del chat que decía: "Hola mamá, buenas tardes. Quería saber el motivo por el cuál salís del grupo, ya que es de tipo informativo". El tuit de la usuaria se viralizó, hasta el momento más de 42 mil usuarios dejaron su "me gusta", casi mil lo retuitearon y otros dejaron sus comentarios.

Pero la historia de Anna no terminó ahí porque dio más detalles de lo que pasó: "Me acaba de llamar, una delirante. No me cree que no soy mami". La usuaria ya le había respondido antes que salió del grupo porque no era madre "de nadie" y que seguramente la persona que le escribió se "equivocó" o tenía mal el número de teléfono.

Como es habitual cada vez que se viraliza un tuit, los usuarios dejan sus comentarios más creativos en los que no faltan los memes.

"Más psico que las madres de los compas de mi hija. En quinto grado mandé a una salame a la mier** y me fui. En sexto me escribió por privado para avisarme que me iba a agregar porque era un 'año de importantes decisiones porque los chicos sólo egresan una vez de primaria'. Sobreviví, pero terminado el acto de entrega de diplomas el 17 de diciembre saludé cordialmente y me fui otra vez", relató una usuaria sobre su experiencia en grupos de "mamis y papis".

