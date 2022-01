Desde hace un tiempor Twitter se convirtió en la aplicación preferida de los usuarios de redes sociales para contar las anécdotas más desopilantes de su vida privada. Es habitual encontrarse con capturas de pantalla de apps como WhatsApp, Facebook, Instagram y TikTok en la que las personas intercambian las conversaciones más insólitas. Estas situaciones se viralizan rápidamente y generan cientos de comentarios a favor o en contra de quien realizó la publicación.

En las últimas semanas se viralizaron las historias más insólitas, como la historia de el chico al que su novia lo dejó porque él le preparó unos sándwichs de mortadela o la anécdota de una joven a la que una ex pareja le recomendó que cambiara el aceite después de freír cada milanesa. Historias como estas hay muchas, pero en los últimos días llamó la atención la de un médico que miraba los análisis en el celular de su paciente, pero sin querer se cerró el archivo que estaba mirando y le apareció una foto de ella en paños menores.

En los últimos días se viralizó un tuit de una joven que se hace llamar Ratcheta en Twitter -cuyo usuario es @langostar_- y en el que contó un insólito accidente que tuvo cuando fue a visitar al médico para que le revisara unos análisis que se había realizado.

"Le di el teléfono al endocrinólogo para que viera el resultado de mis análisis, se le cerró el archivo y a continuación apareció una foto mía en cu**", escribió la joven junto a tres emojis de la carita de payaso, el cual es utilizado por los usuarios de las redes sociales luego de contar algo que no esperaban que les sucediera.

El tuit que se volvió viral.

El tuit de la usuaria ya alcanzó más de 35 mil me gustas y más de 400 retuits. Además recibió cientos de comentarios, entre los que no podían faltar los memes. Además, algunos usuarios le pidieron a la joven que mostrara la foto que había visto el médico, pero no obtuvieron éxito en su pedido.

