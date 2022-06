La relación entre abuelos y nietos es uno de los vínculos más especiales. Desde la más tierna infancia hasta la juventud y adentrándonos en la adultez, muchos abuelos ayudan a criar a los chicos como si fueran propios. No hay nada más tierno que una abuela mimando a sus nietos, como lo hizo la protagonista del último momento viral.

Este jueves, la cuenta de Twitter @EnMexicoMagico compartió una foto que enterneció a miles de internautas: en medio de un centro comercial, una abuela y su nieto aparecen sentados mientras disfrutan de un helado juntos. El más pequeño, claramente fanático de "Toy Story", está disfrazado de "Buzz Lightyear", mientras que su abuela, para "hacerle la segunda", se puso una réplica del casco del famoso juguete.

"Las abuelitas merecen vivir para siempre". pic.twitter.com/kMTmNhEI7g — ���� México Mágico ✨ (@EnMexicoMagico) June 16, 2022

"Las abuelitas merecen vivir para siempre", escribió el internauta junto a tierna foto. La publicación no tardó en llamar la atención de los usuarios: en pocas horas, reunió más de 85 mil "me gustas", cerca de 8 mil retuits y cientos de comentarios por parte de los internautas.

"Una solamente quiere no llorar, pero le salen continuamente tuits como este", "Vi la foto leí el título y antes de terminar se me salieron las lágrimas a lo pendejo, bendiciones a todas las abuelitas y las que ya no estén que dios las tenga en su gloria por ser las mejores" y "La verdad que sí. ... Qué afortunado este niño de tener una abuela que se convierte en su cómplice de ocurrencias y diversión…!!", fueron algunas de las reacciones de los usuarios de Twitter al tierno momento entre abuela y nieto.

Varios de los internautas que se toparon con el tuit viral no pudieron evitar pensar en sus propias abuelas: "Mi abuelita materna no fue muy afectiva; sin embargo, tenía sus muestras de cariño, y creo fue lo que la hizo más especial para mí, sin hacer a un lado que si tenía sus nietos 'preferidos' aun así algo la había especial para mí, y si, la extraño mucho", compartió una.

"Mi abuela materna a sus 89 años fue este domingo al segundo aniversario de mi negocio y fue eclipsarte. Es lo más bello poderla atender y que disfrute tanto nuestros churros", "Recuerdo que mi abuela hace unos años, a pesar de tener más de 70 años decidió subir a los juegos mecánicos de la Granja Villa con tal de complacer a mi hermana y a mí", acotaron otros.

Y, por supuesto, hubo lugar para pensar en las que ya se fueron: "La Mía está en el cielo, pero aún vive todos los días sus recuerdos llenos de amor y todos los días hay una lágrima en mi rostro. Lo lindo que mi hija lleva su nombre Celestina. Dios bendiga a esos ángeles llenos de amor", escribió un usuario.