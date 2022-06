En cualquier nivel educativo, hay por lo menos tres bandos de estudiantes: aquellos a los que siempre les va bien, esos a los que les cuesta un poco más y suelen desaprobar más a menudo y…esos que se la pasan estudiando pero siempre dicen que les fue mal, y terminan sorprendiendo con las mejores notas, para la bronca generalizada de sus compañeros.

Una historia así compartió en Twitter un joven bajo el usuario @MarlonRC4, quien publicó la captura de pantalla de una conversación que mantuvo con su novia, quien le cuenta cómo le ha ido en un examen.

.

Primero la chica le expone su temor y le dice que “espera” llegar al tres porque hizo mal un ejercicio entero. A lo que el chico trata de animarla y le responde: “Amor, confiá”. Siguiendo con la conversación, la joven le cuenta que ya están listas las notas. Él intenta adivinar, ya habiéndose dado cuenta que seguramente había aprobado, y arriesga: “8,9”. Y ella le responde: “Estoy temblando, te lo juro. Soy la única matrícula de honor”.

Mi novia es de "esa gente" pic.twitter.com/9KRlXK4vzk — Marlon (@MarlonRC4) May 31, 2022

"Mi novia es de 'esa gente'", escribió el usuario de nombre Marlon junto a las capturas de pantalla de la conversación con su novia, para generar toda una discusión precisamente sobre “esos” que tienen esta costumbre de tirarse para abajo y luego sorprender con las mejores notas.

“En nombre del colectivo de "esa gente" quiero aclarar que nosotros realmente pensamos que nos va a ir mal!!! Nadie nos enseñó que la confianza en uno mismo existe perdón”, escribió una chica que se consideró parte de ese grupo. Y otra sumó: “La mayoría de personas así no lo hacemos por dar la nota. Es por inseguridad y porque somos muy autoexigentes. En mi casa me metían muchísima presión para sacar buena nota, me enseñaron a ser perfeccionista y encima me crearon mil inseguridades. No lo hago por gusto, créeme”, para dejar en claro las razones de por qué actúan así.

Otra mujer, contó que su hija es de “esa gente”: “El día antes del examen, dice ‘no me sé nada’, ‘por más que estudió no lo veo uff qué mal’! El día del examen viene a casa llorando...qué mal! Desaprobé, seguro! Dos días después ...esa risita tonta....’he sacado un 10’ ,y encima dice…’no sé cómo ha pasado de verdad’”.

Mientras tanto, del otro “bando” también dispararon: “Odio mucho a esas personas, porque cuando hacíamos un examen yo decía a lo mejor llego al 5 y la otra diciendo que desaprobó. Y yo ahí animándola, y cuando llegan las notas yo tengo un 4 y ella un 9”. “Ojala ser de "esa gente". Una vez en exámen de matemáticas respondí todo y me dije... Fuaaa a lo mejor aspiré a sacar un 6...Me entraron mi examen y tenía 2”, comentó otro.

Otro usuario también se sintió contrariado y se puso de la vereda de enfrente: “No entiendo cómo puede creer que desaprobó y luego sacar un 10. Si saca un 10 es porque ha tenido todo bien, y en ese caso es porque te lo sabes todo. Entendería dudar entre un 9 y un 10, pero no menos de eso”.