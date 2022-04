Una joven se hizo viral en Twitter al subir una foto de los nuevos borcegos que le compró su novio, luego de que ella haya publicado en un twit: "Quiero unos borcegos".

Acompañando la imagen de su nueva adquisición, la usuaria escribió: "Mi novio? El mejor". Además, junto con los borcegos, el joven le imprimió el tuit en donde ella pedía este tipo de calzado, y automáticamente, muchos murieron de envidia.

El viral tuit generó un sinfín de comentarios.

En cuestión de horas, los comentarios comenzaron a llegar a rolete, y el tuit ya casi alcanza los 50 mil "Me gusta".

En varios de los comentarios, muchos dejaron entrever una cierta envidia: "Hay minas que suben esos tuits porque el novio los lee, y es una forma indirecta de pedírselos. En fin, cuiden sus billeteras" escribió una usuaria. Otra, en cambio, decidió guardarse su "odio" y escribió: "Iba a comentar algo de 'hate', pero me di cuenta de que era por envidia".

En ese sentido, hubo un internauta que no se guardó nada, y no dudó en tirarle 'hate' a la pareja: "No dura más de 2 años eso, lamentablemente el simpeo no es atractivo".

A raíz del viral tuit, hubo pocos comentarios positivos

Sin embargo, aunque hayan sido los menos, también hubo quienes tiraron buena onda. "¿Dónde consigo uno así?", escribió, desesperada, una usuaria, mientras que otra le aconsejó que no deje ir a su novio: "No me estaría pasando. Cuida a ese chico, porque pocos hay así".

.

Otros, en cambio, aprovecharon la situación para etiquetar a sus parejas y pedirles que les compren algo ellos también. "¿Para cuándo?", escribió una usuaria, etiquetando en el mismo tuit a su novio. Seguramente, la respuesta de él no era la que la joven esperaba, ya que la mandó a que le compre la PlayStation.

Otra internauta optó por hacer lo mismo, por lo que etiquetó a su novio al escribir en un tuit: "No me enojo si querés ser igual". Sin presentar una negativa, el joven únicamente le respondió: "Yo sabía que tarde o temprano algo ibas a poner".

Con el fin de redoblar la apuesta, la autora del tuit viral, siguió tirando leña al fuego y escribió: "Se viralizó mi tweet con el regalo de Lauti, si pusiera todo lo que me regala".

La usuaria bajo el nombre de Lucia Roson volvió a publicar otro tuit.

Pese a que esta vez no logró convertirse en viral, la joven volvió a "refregar" lo afortunada que es, y la envidia entre los usuarios de Twitter no pasó desapercibida. "¿Cómo haces? Yo público eso, y ya me tildan de interesada, mantenida y ofrecida", escribió indignada una internauta.